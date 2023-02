Abascal atiza al PP y a los medios en su primer acto de precampaña: "Ahora dicen que somos de una secta"

Santiago Abascal parece haber vuelto a sus inicios cuando hace cuatro años se abrió paso entre el electorado de derechas atizando duramente a PP y Cs. En su primer acto de precampaña en la plaza de toros de Murcia, ante unas 9.000 personas, el líder de Vox ha pronunciado uno de sus discursos más críticos contra el partido de Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "ya no es la derechita cobarde" sino el "centroizquierda".

"Podríamos decirle al PP ‘que te vote Bolinaga’" ha afirmado en referencia al lema "que te vote Txapote" empleado recientemente por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. "Estamos hartos de escuchar mentiras y oírles cambiar de opinión", ha dicho sobre su adversario político asegurando que "el PP es el PSOE con diez años de retraso".

Previamente, Abascal dedicó buena parte de su discurso a atizar a los medios de comunicación, algo habitual en sus intervenciones aunque, en esta ocasión, se refirió a la prensa "a diestra y siniestra". "Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, se han mostrado contra Vox en las últimas semanas, nunca habíamos recibido tantos ataques", se ha quejado advirtiendo de que "no dieron un paso atrás cuando no tenían representación y no lo harán ahora".

"Ahora dicen que somos de una secta, que no se sabe quién manda en Vox", ha asegurado en referencia a El Yunque que, de forma periódica, se ha vinculado con los dirigentes del partido, como publicó recientemente El Mundo tras las críticas del presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos. "Muchos quieren destruir a Vox, algunos porque lo odian y no lo soportan, y otros porque no pueden controlarlo ni dirigirlo", remataba Abascal, defendiendo que es algo que no les preocupa porque "llegarán sin ellos (los medios) y contra ellos, si es necesario".

El líder de Vox ha respondido a las críticas del PP a la moción de censura, que califican de "esperpento", asegurando que responden al temor de que su presentación deje en evidencia que "no hacen nada". "Quieren ser herederos del PSOE, quieren cambiar un trasero por otro pero las cabezas son las mismas porque piensan lo mismo", ha atizado al PP.

Avanzando, quizá, el fracaso de la iniciativa, Abascal defendía que "podrán decirnos que nos hemos equivocado pero no que nos hemos quedado de brazos cruzados", la semana en la que las negociaciones con Ramón Tamames para encabezar la moción parecen haberse congelado.

En respuesta a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que dijo en una entrevista que "se siente más cerca del PSOE que de Vox", Abascal ha elevado aún más el tono para asegurar que "entonces estará más cerca de Bildu que de Vox, de Podemos que de Vox o de la suelta de violadores y los golpistas que de Vox" para, a continuación, afirmar resignado que "tendrán que sentarse en algún momento a hablar" con el partido de Feijóo porque "es lo que hay".

Inmigración y seguridad

En pleno giro al centro del PP a través del impulso de las políticas sociales, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también se ha referido a esta cuestión asegurando que las aplicadas hasta ahora han traído "paro", "inflación", "competencia desleal" o el fin "del sistema educativo" como "ascensor social".

Sin renunciar a enarbolar banderas habitualmente ondeadas por la izquierda, Garriga también ha criticado que "las políticas sociales han negado el acceso a la vivienda a la mayoría de españoles y han convertido algo fundamental en un privilegio para unos pocos". La política migratoria y la inseguridad de los barrios han centrado también parte de su discurso para arremeter contra el "multiculturalismo".

Señalando a PP y PSOE, sin nombrarles, el secretario general de Vox ha asegurado que existe una "mordaza política, social es institucional" para impedir abrir determinados debates, que provoca que "unos hagan política desde las instituciones y otros la gestionen" con el "beneplácito de Bruselas". Como freno ha defendido la consulta a los españoles sobre asuntos como la inmigración, el agua o la agenda ecologista.

El impulso a los candidatos

El acto ha contado con la intervención de todos los candidatos autonómicos de Vox que, uno a uno, han ido desgranando los asuntos que más afectan a su región, tomando como base los habituales lemas del partido a nivel nacional relacionados con el campo, la seguridad, los impuestos o la unidad nacional.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha pronunciado un discurso muy duro contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso, sin nombrarla, llegando a decir el mismo día que se celebra una manifestación sanitaria en Madrid contra el Gobierno del PP que hay que "destinar menos dinero a los sindicatos y más a los médicos".

El protagonismo de los candidatos en un mitin de este tipo es una novedad ya que, hasta ahora, el partido ha confiado siempre en el tirón de su marca y el de Santiago Abascal como principal valor. Sin embargo, al tratarse de un macropoceso electoral, esta vez impulsarán también a sus aspirantes para darles a conocer entre los electores.