ERC y Podemos tumban el plan del PSOE de acelerar el pleno del "sí es sí" y le obliga a celebrarlo en la previa del 8-M

Sabor agridulce en el PSOE. Los socialistas han conseguido sacar adelante la tramitación de urgencia de su Proposición de Ley para cambiar el "sólo sí en sí". Durante su votación en la Mesa del Congreso, le han respaldado PP y Vox mientras que Unidas Podemos se ha abstenido.

La otra parte de la idea era acelerar el pleno de la toma en consideración. Ahí necesitaban la unanimidad de los portavoces pero sus socios, ERC, Bildu y Unidas Podemos, se han opuesto y han tumbado el plan de Sánchez. Así que se mantiene el calendario previo y se tendrá que celebrar en la previa del 8-M, el día de la Mujer, lo que dividirá más al movimiento feminista en su día más reivindicativo.

Los separatistas catalanes y vascos han alineado con Irene Montero "No vamos a participar de ningún tipo de pacto hacia adelante en esta reforma sin el acuerdo de aquellos y aquellas que crearon y presentaron esta ley", ha afirmado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con una genérica mención al Ministerio de Igualdad. El líder separatista cree que "sería extraterrestre" apoyar algo "sin el acuerdo de la coalición".

Urgencia sí pero después

La tramitación de urgencia sólo afectará a la Proposición una vez que ésta sea admitida tras la toma en consideración. Los socialistas han aceptado este revés y han descartado forzar un pleno de lectura única con lo cual la aprobación definitiva no será hasta finales de marzo o principios de abril.

"Me ha parecido muy sorprendente que los miembros de Podemos no votasen la toma en consideración. No ha pasado nunca. Lo tendrán que explicar ellos", ha afirmado el portavoz socialista, Patxi López, visiblemente irritado con sus socios. "La urgencia está en parar la sangría, de la alarma que está generando la bajada de condenas", ha añadido.