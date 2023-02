Victoria Rosell rabia ante las críticas al 'sólo sí es sí': "No me parece muy ético ponerle un micrófono a una víctima"

Las incesantes críticas a la Ley del ‘sólo sí es sí’ continúan sacando de quicio a las representantes del Ministerio de Igualdad que, día tras día, se ven obligadas a dar la cara ante la avalancha de violadores que sigue beneficiándose de reducciones de condena que, en algunos casos, incluso derivan en su excarcelación. Este ha sido el caso de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a quien este martes han preguntado por la inminente puesta en libertad del conocido como violador del portal de Lugo.

Tras echar la culpa a los jueces una vez más, los presentadores de La Hora de la 1, en TVE, le han preguntado por el temor de una de sus víctimas a que el agresor pueda reincidir, ante lo que Rosell se ha mostrado indignada. "A mi no me parece muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabe muy bien qué ha pasado", ha respondido. La Delegada del Gobierno niega así su derecho a expresarse libremente, ignorando, además, que, en este caso, como en tantos otros, ni siquiera ha sido la víctima la que se ha pronunciado, sino su abogado, perfectamente conocedor de los términos legales y del derecho de los condenados a acogerse a la ley que más le beneficie.

La culpa es de los jueces

"Que tenga claro que la responsabilidad de esta revisión es del órgano judicial que, pudiendo no haber revisado, porque concurren todas las agravantes que ahora mismo agravarían la pena, están yendo de mínimas a mínimas en algunos casos con una clara voluntariedad de choque", ha defendido culpabilizando los jueces una vez más.

En este sentido, Rosell insiste en que el Gobierno tiene que aceptar y respetar las decisiones judiciales "aunque no las comparta", pero "no puede asumir la responsabilidad de un poder que se reclama independiente". Además, la Delegada del Gobierno ha vuelto a aferrarse a que "solo una mínima parte" de los jueces están revisando a la baja las sentencias, algo que se contradice con los datos que los distintos Tribunales Superiores de Justicia van haciendo públicos día tras día.

En el caso concreto del violador del portal, Rosell ha subrayado que la víctima puede estar tranquila, ya que su agresor llevará una pulsera telemática durante ocho años: "Nunca ha fallado un dispositivo telemático que depende de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ninguna mujer ha sido asesinada portando el dispositivo".

Siguiendo la estela de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su número 2, Ángela Rodríguez Pam, Rosell ha puesto el acento en que estamos ante una "ley integral". De esta forma, ha venido a restar importancia a la reducción de las condenas, ya que, a su juicio, es más importante el acompañamiento, la asistencia jurídica gratuita y otros aspectos que introduce la nueva norma. "Esto es lo que cambia la vida de las mujeres", ha defendido.

El ‘violador del portal’

Los hechos por los que fue condenado el violador del portal se remontan al año 2016. Una joven de 18 años fue asaltada de madrugada cuando llegaba a su casa. El agresor le tapó la boca y la introdujo violentamente en el ascensor para bajar al garaje. Una vez allí, la metió en el cuarto de contadores y la amenazó con matarla si gritaba. "Si me la chupas, te dejo que te vayas", le dijo antes de obligarla a hacerle una felación y masturbarse contra la pared. Para evitar que escapase, el individuo no solo le quitó las llaves de su piso, sino que, tal y como consta en los hechos probados de la sentencia, le apretó tan fuerte el cuello que la joven casi pierde el conocimiento.

Lo llamativo de este caso es que el agresor, a pesar de no residir en el edificio, sabía la numeración secreta que exigía el ascensor para bajar al garaje y conocía perfectamente su distribución y todos los cuartos. La razón, tal y como se descubrió después, es que era el técnico que había realizado la instalación de fibra óptica en la zona. De hecho, un mes después volvió a actuar en el mismo barrio, ésta vez agrediendo a otra mujer de 41 años que, sin embargo, consiguió zafarse de él.