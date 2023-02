Vox promete presentar la moción de censura contra Pedro Sánchez "más pronto que tarde", aunque todavía no ha cerrado un acuerdo con Ramón Tamames, dos semanas después de que su nombre saltara a los medios. El economista dijo estar trabajando ya en un discurso de investidura e, incluso, un programa de gobierno pero de momento no ha dado el sí definitivo a la oferta ni el partido le ha confirmado como candidato.

"La moción se va a presentar, ese es el compromiso de Vox", dijo ayer Ignacio Garriga en rueda de prensa al ser preguntado de forma insistente por los medios sobre esta iniciativa, que no termina de coger forma dos meses después de que Santiago Abascal la anunciara. Entonces, el PP habló de "golpe de Estado" al referirse al asalto del Gobierno a la Justicia y Cs pidió al partido de Alberto Núñez Feijóo que la liderara.

Vox propuso a Tamames encabezar la moción a la vuelta de las vacaciones de Navidad, convencido de que su trayectoria política podría suscitar el consenso de otros grupos políticos para evitar que la propuesta se interpretara como una forma de retratar al PP, en lugar de a Pedro Sánchez, según confirman fuentes del partido. Sin embargo, su perfil ha sido motivo de mofa para algunos diputados y el PP ha calificado la propuesta de "esperpento".

Garriga evitó ayer confirmar que Tamames sea finalmente el elegido por el partido, después de que Iván Espinosa y Jorge Buxadé elogiaran su figura, y se limitó a asegurar que "siguen trabajando" para presentar la moción. Preguntado por la posibilidad de que se acabe registrando con otro candidato, el dirigente de Vox eludió también la cuestión reiterando que "la registrarán lo antes posible".

Las elecciones de mayo apremian

En caso de que sigan prologándose los plazos para su presentación en el Congreso de los Diputados, podría acabar debatiéndose después de las elecciones de mayo teniendo en cuenta que de por medio se celebrará la Semana Santa y habrá campaña electoral, periodos en los que no hay sesiones en el Parlamento.

De ser así, el Pleno tendría lugar en el último semestre de legislatura, a punto de que disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones generales, lo que restaría eficacia a la moción y anularía el argumento de Vox de presentarla por la "urgencia" de echar a este Gobierno y "devolver la voz" a los españoles convocando de forma anticipada comicios.

El secretario general de Vox evitó ayer valorar esta posibilidad para no dar pistas sobre la fecha en la que procederán a su registro, reiterando su compromiso de presentarla cuanto antes. "Esperemos que en un ataque de conciencia haya más diputados que voten de forma favorable", pidió a continuación dirigiéndose al resto de grupos de la Cámara.

Santiago Abascal defendió el pasado fin de semana la moción de censura ante las críticas del PP, al que acusó de "no hacer nada" y de oponerse a esta iniciativa para no verse reflejado ante el espejo de su inacción. "Vox, con aciertos y con errores, lo intenta todo", dijo en un acto en Murcia defendiendo que "podrán reprocharnos que nos hemos equivocado pero no que hemos estado de brazos cruzados", poniéndose la venda antes que las herida como forma de anticipar, quizá, su posible fracaso.