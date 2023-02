Vox va al choque cultural con el PP ante un Feijóo que afronta sus primeras críticas internas

El Congreso de los Diputados acoge este jueves el debate para la aprobación definitiva de la Ley del Aborto y la Ley Trans, ambas impulsadas por Irene Montero, cuando la coalición de gobierno todavía no ha solucionado la polémica por la Ley del sólo sí es sí. En medio de esta batalla, Vox ha visto un resquicio por el que colarse para agudizar su distanciamiento con el PP.

Aprovechando el giro ideológico dado por Alberto Núñez Feijóo en la cuestión del aborto, que ha suscitado las primeras críticas internas de su mandato, los de Abascal han vuelto a poner sobre la mesa su propuesta para que las madres que quieran abortar escuchen antes el latido del feto, a pesar de la polémica que provocó la misma iniciativa en Castilla y Léon.

Vox ha trasladado su batalla al Congreso de los Diputados, aprovechando también la sentencia del Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido que, trece años después de que el PP presentara un recurso, ha avalado la Ley Aído sobre el aborto, justo cuando está a punto de ser sustituida por la de Montero, aún más permisiva.

Feijóo afronta sus primeras criticas internas

Exministros del PP como Jorge Fernández Díaz o Jaime Mayor Oreja han criticado que el líder de su partido se haya mostrado favorable a la decisión del Constitucional dando por buena la Ley de plazos de Zapatero. Según explican fuentes populares, su postura es que "el aborto se tiene que garantizar por ley. Es un derecho, pero no fundamental". "Feijóo no se puede apartar de una ley que está en vigor y el TC ha avalado", sentencian destacando, eso sí, que no están de acuerdo con la Ley del aborto de Irene Montero.

Una posición que han tardado días en aclarar y que ha permitido a Vox agitar de nuevo la cuestión de la batalla cultural contra la izquierda para acusar a Feijóo de rendirse. "El PP es el PSOE con diez años de retraso", "son el centroizquierda", resumió Santiago Abascal para arremeter contra su adversario político en plena precampaña electoral.

El aborto, ¿derecho o drama?

La polvareda levantada dentro del PP forzó a Feijóo a pronunciarse públicamente sobre este asunto, tras guardar silencio durante varios días. "El aborto es una decisión de la mujer que se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación", dijo después de que su portavoz, Borja Sémper, dijera el pasado lunes que "no era un derecho".

El líder del PP incidió en la idea de que el aborto no es "un derecho fundamental", como sí defiende la izquierda, porque "no está recogido así en la convención de derechos humanos". "El aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley, y fuera de esa ley no puede producirse", zanjó.

Vox pide derogar la Ley Aído y se opone frontalmente a la de Irene Montero, calificando el aborto como un "mal" que hay que combatir a través de políticas sociales de apoyo a la maternidad y a los no nacidos. "Defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte", sostienen desde el partido, aunque no aclaran cuál es su propuesta legislativa rechazando, eso sí, que pueda encarcelarse a las mujeres que decidan abortar.

La Ley Trans, foco de conflicto

Vox ha aprovechado también el foco puesto sobre la Ley Trans de Montero, y sus consecuencias en menores, para llevar al Congreso una propuesta contra la norma, señalando las contradicciones en las que, a su juicio, incurre el PP por defender su derogación a nivel nacional pero mantenerla en comunidades donde gobiernan como Madrid. Esta cuestión llegó a motivar su rechazo a los presupuestos madrileños.

Génova defiende que la Ley Trans promueve el borrado de las mujeres y "tiene consecuencias irreversibles", atacando al PSOE de no haber buscado un "consenso" mayor de los grupos que se ajuste al criterio social. "No ha habido una negociación, no ha habido comparecencias de los expertos en el Parlamento y se ha tramitado por urgencia", explican desde Génova.

El PP asegura en cualquier caso que están dispuestos a buscar, desde la prudencia, "medidas que faciliten la vida a las personas transexuales y a los niños con posible disforia de género". Vox entiende que sus derechos ya están garantizados con la actual legislación y creen innecesario seguir creando normas en este sentido.

La reforma del sólo sí es sí

El aborto o la Ley Trans son asuntos en los que PP y Vox chocan casi frontalmente pero no son los únicos que han motivado un enfrentamiento. El rechazo de Ley del sólo sí es sí de Irene Montero mostrado por ambos partidos parecía haber configurado un frente común contra la ministra de Igualdad pero el ofrecimiento hecho por Feijóo para que el PSOE pueda modificar la norma con sus votos ha suscitado de nuevo la crítica de Abascal.

Aunque Vox no se opone a la toma en consideración de la reforma promovida por los socialistas, rechazan avalar la norma que pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados y afean al PP su acercamiento a los socialistas, no sólo por facilitar el cambio con sus votos, sino por las recientes declaraciones de sus portavoces, Cuca Gamarra y Borja Sémper, contra ellos.

Un clima de tensión alimentada también por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas que, con los resultados en la mano, podría rebajarse para intentar llegar a acuerdos que permitan a la derecha retener gobiernos, a pesar del empeño de Feijóo por reclamar una mayoría suficiente que les permita no depender de Vox con la vista, sobre todo, en las elecciones generales.