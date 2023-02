Los Puig: una familia muy unida... por las subvenciones

Durante esta semana, Libertad Digital ha publicado una serie de vídeos y noticias con la declaración del hermano de Ximo Puig, Francis Puig como protagonista de los mismos. Durante la investigación de la operación Azud y del caso Acuamed, una serie de evidencias han acabado con la imputación del hermano del presidente de la Comunidad Valenciana. Numerosas subvenciones son las que cobró él y muchos familiares de los gobiernos autonómicos de Cataluña, Valencia y Aragón. En palabras de Ximo Puig: "El Partido Popular de Valencia es lo más corrupto que he conocido".

La familia Puig es muy larga y extensa. El primero de los hermanos, Francis, ya está imputado. Mediante una red de empresas consiguió percibir un total de dos millones de euros en subvenciones. 1,2 millones llegaron de su hermano, es decir, de la Comunidad Valenciana y el resto de Torra y Javier Lambán (Aragón). Su propio sueldo llegó a estar subvencionado porque lo justificaba dentro de los gastos.

El segundo de los hermanos, Jordi Puig, trabajó en las empresas familiares, cuyo sueldo estaba subvencionado. Un piso que tenía en alquiler en Teruel estaba pagado en parte con esas subvenciones. Esta subvención, que fue a parar a ese piso, la otorgaba Lambán desde Aragón.

Amparo Panadero, la ex mujer de Ximo Puig, también estaba enchufada. En este caso no en las empresas familiares; usaron las conexiones del presidente valenciano con Pepe Cataluña. Esta persona fue ex tesorero del PSOE de Valencia y cabecilla de la trama Azud. Cataluña la enchufó en Imedes-Gesmed, una sociedad dedicada a la gestión de residencias. La ex mujer de Puig es periodista.

El hijo de Ximo Puig, Pau Puig, fue enchufado en Mas Mud Producciones, una de las empresas de Francis, subvencionada. Además de ese enchufe, el sueldo que percibía el hijo del presidente valenciano se cargó como justificante de más subvenciones.

La cuñada, Eva Sariñena, casada con Francis Puig, era responsable de dos negocios. El primero de ellos era Aromes de Morella y el segundo Morella Vacances. Gastos de ambas empresas sirvieron para justificar subvenciones de su marido que pagaban Ximo Puig, Quim Torra y Javier Lambán.

Por último, aparece el padre, Joaquín Puig. Emitieron facturas del gasto de una nave agrícola que añadieron como gastos subvencionables para las empresas de Francis Puig, dentro de esos dos millones que recibió.