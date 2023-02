Sánchez, "orgulloso" de Irene Montero pese a que ya hay más de 500 agresores sexuales beneficiados por su ley

El sector socialista trata de bajar la tensión en público con Irene Montero pese a la cerrazón de Igualdad a la hora de cambiar a futuro la ley del "sí es sí". Este viernes, al presidente del Gobierno, le han preguntado en Eslovenia, donde se encuentra de gira, por su opinión de la ministra de Igualdad.

"Yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros que trabajan en el Gobierno de España", ha afirmado Pedro Sánchez reconociendo implícitamente que está "orgulloso" de Montero pese a que su ley del "sí es sí" ha permitido beneficiar penitenciariamente a más de 500 agresores sexuales condenados. Orgullo hay mucho en el Gobierno lo que no hay, ni en el sector morado ni en el socialista, es un ápice de disculpas o arrepentimiento por los "efectos indeseados" que ha causado la norma.

Agotar la legislatura

El presidente del Gobierno ha desvelado una de las conversaciones que tuvo con sus ministros en el primer Consejo de Ministros de esta legislatura. "Cuando tomaron posesión, les dije ya no sois ministros de un partido político, sois ministros del Gobierno de España y como tal vamos a trabajamos, como tal lo estamos haciendo y, como tal, nos queda mucho trabajo", ha añadido dejando claro que no piensa adelantar las elecciones pese a las tensiones, cada día más evidentes, entre los socios del Gobierno.

La intención de Sánchez de agotar la legislatura es evidente incluso en su agenda. Estas declaraciones las ha hecho en Eslovenia donde se encuentra de gira tras visitar Croacia y Austria para presentarles su plan de cara a la presidencia de turno de la UE que comenzará a parte del segundo semestre del año y que finalizará en diciembre de 2023.

Respaldo a su Proposición de Ley

Sánchez ha vuelto a mostrar su respaldo a la Proposición de Ley del PSOE para tratar de corregir a futuro la norma que está beneficiando a agresores y violadores. El presidente del Gobierno ha afirmado que es "perfectamente compatible y complementario" mantener "el consentimiento en el corazón de la ley" con "resolver una alarma social que se ha provocado". Algo en lo que Igualdad discrepa ya que afirma que introducir el agravante de violencia a intimidación "acaba con el consentimiento" y lleva a las mujeres "a un calvario probatorio".

El Gobierno ha tratado de pasar página de la polémica y no quiere avivar más incendios mediáticos. Sólo unos minutos antes que Sánchez comparecía a las puertas del Tribunal Constitucional, donde estaba de visita oficial, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se ha negado a dar más información. "Seguimos trabajando y cuando uno quiere que una negociación llegue a buen término, lo mejor es no contarla", ha añadido pese a que Igualdad se mantiene en que no ha habido más contactos con el sector socialista

Desentendiéndose de su reforma de malversación

El argumentario monclovita también se ha centrado en atribuirse los últimos movimientos judiciales. Si esta semana han afirmado que el Supremo "les daba la razón" al mantener la inhabilitación del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, pese a que Moncloa ha hecho una reforma ad-hoc para que se pudiese presentar, este viernes ha tocado atribuirse el movimiento de la fiscalía que pide la malversación agravada para la mano derecha del líder de ERC, Josep María Jové.

"La reforma del Código Penal se aprueba y lo que siempre hemos dicho que los hechos de 2017 fueron delito antes de la reforma y después de la reforma. Eso es lo fundamental", ha afirmado Bolaños. Sánchez, por su parte, ha mostrado su respeto por el escrito de la Fiscalía mientras que ha reivindicado su política para/con Cataluña porque "ha hecho mucho bien".