Olona, desatada contra Vox con Évole: "Estoy viviendo un Vox History X, he salido de una trinchera"

Macarena Olona ha reaparecido en la Sexta junto a Jordi Évole para volver a ajustar cuentas con Vox siete meses después de abandonar la política. La que fuera secretaria general del grupo en el Congreso ha dibujado un duro retrato del que era su partido, al que ha comparado con un grupo nazi que no permite la salida de sus miembros.

"Estoy viviendo un Vox History X", ha dicho en referencia a la película que retrata la vida de un joven que decide abandonar la banda nazi a la que pertenecía. "Van a por mí", ha declarado denunciando "señalamientos" por parte de sus excompañeros y una "campaña de ataques brutal" a través de "bulos" para intentar desacreditarla llamándola "loca".

"Necesitan destruirme" pero "es poco inteligente atacar a quien tiene los planos del edificio", ha advertido sin aclarar a qué se refería o qué información puede manejar sobre el partido. "Salí de Vox porque tenía claro que querían apagar mi voz, me convertí en un obstáculo para la actual deriva", ha insistido, sin especificar cuál es esa deriva, aunque sí ha dicho que es "excluyente".

También ha insinuado posibles irregularidades en Vox a través de sus "estructuras empresariales", señalando en concreto a la fundación Disenso por recibir 4,5 millones de euros del partido sobre los que ha reclamado "transparencia" para conocer en qué se invierten y "los pagos que se hacen a supuestos profesionales", que ha definido como la "cuenta de putas y varios que suele esconder maldades", después de que El País publicara que el partido trasvasó dos millones sin informar a sus afiliados.

Los dardos a Abascal y Smith

Sobre Santiago Abascal ha dicho que "es una buena persona pero tiene limitaciones" y "no es libre completamente" para tomar decisiones que "no siempre se toman en Vox", destacando que la formación de ahora "ya no es la de 2019, ni a nivel ideológico ni a nivel empresa", al insinuar actitudes "mafiosas", falta de democracia interna, propuestas que "criminalizan al extranjero" o "familias de Vox que consideran que la homosexualidad es una enfermedad".

Sobre el cese de Javier Ortega Smith como secretario general, ha asegurado que "el tiempo da y quita razones", refiriéndose a él como una persona que "no es el más inteligente", al tiempo que ha explicado que tenía celos de ella por su proyección mediática y el cariño que le manifestaba la gente. Incluso ha desvelado una conversación con Kiko Méndez Monasterio al que le pidió ayuda para evitar tener problemas con él por ese motivo.

Preguntada por El Yunque y su posible influencia en el partido, se ha declarado ignorante al respecto en varias ocasiones, aunque sí ha asegurado que Iván Espinosa le negó su pertenencia a esa secta "por activa y por pasiva".