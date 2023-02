Villarejo asegura que el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales de su sauna gay

El comisario José Manuel Villarejo asegura que el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales. Así lo revela este domingo en una entrevista concedida al diario ABC en la que, entre otras cosas, habla de la polémica sauna gay del suegro de Pedro Sánchez. Según revela, el local era frecuentado por "muchos políticos, sobre todo vascos e independentistas, y era muy importante conocer esas debilidades".

"Los servicios de inteligencia funcionan mucho de cintura para abajo. Lamentablemente eso de la información vaginal es un término que luego lo ridiculizan, pero es así", dice en referencia a la polémica suscitada tras la publicación de los audios incautados durante la ‘operación Tándem’, en los que Dolores Delgado celebraba el "éxito garantizado" del prostíbulo que Villarejo aseguraba haber abierto para obtener "información vaginal".

"¿Entonces el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales?", le preguntan directamente. La respuesta de Villarejo es más que clara: "Sin duda. Cada vez que se pedía, ellos informaban. Cuando iba algún político, qué le gustaba, si menores o no menores, si marroquíes… "

El interés del PSOE

Según el comisario, en su día informó al Ministerio del Interior dirigido por el popular Jorge Fernández-Díaz de los negocios del suegro de Pedro Sánchez relacionados con la prostitución. Sin embargo, deja entrever que el propio Partido Socialista también estaban muy interesados en conocer todos los trapos sucios relacionados con la famosa sauna gay.

"Yo supe de la existencia de Sánchez porque a mí en su día me encargaron que investigara las famosas saunas de su suegro. Es más, cuando se enfrenta al aparato del PSOE, el más poderoso que había, y les ganó a todos, me consta que en el partido socialista de entonces tenían mucho interés en que esa información no se perdiera, por si en un momento determinado tenían que utilizarla", asegura.

En el trascurso de esa investigación, apunta que no sabe cómo, pero "algunos periodistas tuvieron acceso" a la misma. "No sé por qué luego no lo consideraron relevante", insiste. En cualquier caso, si algo queda claro, es que toda esa información circula en diferentes ámbitos, por lo que la revelación de Villarejo no hace sino acrecentar el interés por la misma.

La caída del comisario

El asunto, no obstante, es sólo uno de los muchos que el comisario repasa en esta entrevista con el diario ABC, en la que también habla del Partido Popular -"Soraya Sáenz de Santamaría utilizó al CNI como detectives privados"- y de su propia caída: "Con Rubalcaba en el Ministerio del Interior no habrían cometido la locura de detenerme".

Sobre su excarcelación y todo lo que ha sucedido después, el comisario lamenta cómo de un día para otro todos aquellos que departían habitualmente con él se desentendieron de todo. "Fue entrar en prisión y mi agenda se quedó vacía", lamenta.