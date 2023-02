Artur Mas blanquea a Pujol y dice que "se equivocó con la confesión"

Artur Mas, expresidente de la Generalidad catalana, uno de los líderes del proceso separatista y heredero político del evasor fiscal confeso Jordi Pujol, ha declarado que su mentor "se equivocó con la confesión". Mas se refiere a la carta que difundió Pujol el 25 de julio de 2014 en la que daba cuenta de una fortuna oculta en Andorra fruto de una supuesta herencia de su padre, tan solo la punta del iceberg de los millones amasados por la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, y sus hijos durante su prolongado mandato, 23 años, al frente de la Generalidad.

En una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, Mas asegura que tras la confesión "no ha habido ninguna demostración fehaciente de un enriquecimiento personal por su parte. En cualquier caso, lo ha negado. Con esa confesión se equivocó, en el fondo, porque se puso al frente de un problema que había a nivel familiar y que la familia regularizó con Hacienda. En cambio, asumió un coste político que ha trascendido más allá de su persona. Decidió hacerlo así y creo que cuando llegue el momento del juicio, difícilmente se podrá demostrar que él tuviera un papel activo en este tema y que tuviera un enriquecimiento personal".

Mas aprovecha la oportunidad para cargar contra la Corona al añadir que a diferencia de Pujol, el rey emérito sí que se enriqueció personalmente y que "movía en su nombre y en el de la familia decenas de millones". En cambio, Pujol sería, según la versión de su delfín político, un pobre inocente atribulado que "está en una fase de expiación personal de acuerdo con su filosofía y forma de ser". Y eso a pesar también según Mas, "las personas de la familia que tenían un problema con Hacienda, si no estoy mal informado, lo regularizaron todo. No hay deudas pendientes. Otra cosa es que se puede hacer un juicio sobre la ética"

Lecciones de Mas

El hombre que fue arrojado a la papelera de la historia por la CUP y que designó a Puigdemont como su sucesor también afirma en relación al caso Palau que "no se demostró la financiación irregular de Convergencia, sino que se creyó en la versión de Millet y Montull". Y como Mas no se cansa de dar lecciones, presume incluso del pacto que promovió en Cataluña en contra de la corrupción, poco antes de la confesión de Pujol. Según él, la mayoría de las medidas que dependían de la Generalidad se pusieron en práctica. Sin embargo, "las reformas en Madrid no han ido al mismo ritmo. Una de las grandes consecuencias en el Parlament fue la ley de transparencia, anterior a la española y de las más exigentes de Europa. Hay gente que cree que nos extralimitamos en exigencia y autocontrol".

A mayor abundamiento y en línea profesoral, Mas asegura "los ciudadanos separan claramente lo que es la financiación de los partidos y las irregularidades que pueda comportar, de las conductas personales corruptas". Eso explica a su juicio "que el PP gobierne en Andalucía con mayoría absoluta, cuando es un partido lleno de irregularidades, incluidas las atribuidas a personas. Es un caso evidente de que esto tiene una afectación relativa".