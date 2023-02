Irene Montero acusa a Llop de no facilitarle la cifra de beneficiados por el 'sólo sí es sí' y no cree que sean tantos

La visita de una delegación del Parlamento Europeo para examinar la polémica ley del sólo sí es sí ha vuelto a poner contra las cuerdas a una ministra de Igualdad que no ha dudado en echar balones fuera ante posibles críticas. Así, según publica Europa Press, Irene Montero habría acusado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de no facilitarle la cifra de los violadores beneficiados por la norma, llegando a poner en duda incluso que sean tantos como publican los medios de comunicación.

La realidad es que las cifras las proporcionan semana tras semana los distintos tribunales superiores de justicia de toda España. Lo único que hacen los medios a título particular es sumar los número facilitados por unos y otros. Aun así, Montero trata de minimizar el alcance de su polémica ley, culpando además nuevamente a los jueces de las reducciones de condena.

La ministra ha tenido que dar la cara esta mañana ante una delegación liderada por la polaca Elzbieta Katarzyna (PPE), que llega España cuando el número de agresores sexuales que habrían visto reducida su condena supera los 500, de los que al menos medio centenar incluso habrían sido puestos ya en libertad.

En cuanto a la reforma planteada por el PSOE, Montero ha mantenido su rechazo, por cuanto sigue defendiendo que diferenciar entre agrsión sexual con o sin violencia supone regresar al Código Penal anterior incluso aunque no se toque el artículo 178 relativo al consentimiento.

La Ley Trans

El encuentro se ha producido un día después de que las eurodiputadas se reuniera con la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien no tuvo más remedio que reconocer ante ellas que el Gobierno no había realizado ningún informe sobre el impacto de la Ley Trans en las leyes de Violencia de Género o Igualdad. En este sentido, la polémica parece garantizada, ya que la número 2 de Montero, Ángela Rodríguez Pam, ha reconocido abiertamente que un maltratador que se haya autodeterminado trans no será juzgado conforme a la ley de Violencia de Género.

"Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género", respondía a las preguntas que le hacían sus seguidores en redes sociales. En su lugar, según defiende la secretaria de Estado, "estaríamos hablando de violencia intragénero o de violenxcia intrafamiliar, según la relación que tengan".

No hay que olvidar que la Ley de Violencia de Género no solo castiga con penas mucho más duras el maltrato de un hombre a una mujer, sino que, además, ofrece toda una serie de ayudas a las mujeres maltratadas que, tras la entrada en vigor de la Ley Trans, quedarán totalmente desprotegidas si sus agresores han cambiado de sexo previamente.

Carmen Calvo, a la defensiva

Además de estas reuniones, la delegación del Parlamento Europeo también ha matenido un encuentro en la mañana de este martes con la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, la socialista Carmen Calvo, y los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes habrían manifestado su enfado ante el intento de la que fuera vicepresidenta del Gobierno de monopolizar todas las respuestas.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, Calvo se habría mostrado además a la defensiva durante toda la reunión, llegando a advertir sobre una posible interferencia de la delegación de la Eurocámara en la labor del Gobierno y del parlamento español por sus preguntas.