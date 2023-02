El Ayuntamiento de Colau amenaza: multas por no atender en catalán en bares y comercios

El plan lingüístico del Ayuntamiento encabezado por Ada Colau ya es oficial e incluye puntos como el siguiente: "Atender a las demandas sobre derechos lingüísticos, incluyendo la función sancionadora si corresponde". El programa tiene un presupuesto de 24,2 millones de euros y su vigencia será de cuatro años, según el acuerdo al que han llegado los grupos separatistas, el socialista y los comunes de Colau. Y se articula en 68 medidas que abarcan todos los ámbitos sociales y públicos.

La idea inicial, según alegó en la presentación el concejal de Cultura Jordi Martí, de Barcelona en Comú, no es la de sancionar, pero acto seguido apuntó que no se deben tolerar las "discriminaciones por razón de lengua". De modo que, tal como advirtieron también los artífices del plan, el Ayuntamiento de Barcelona estará especialmente atento a los derechos lingüísticos de los catalanohablantes que denuncien a empresas o administraciones si no reciben atención en catalán.

A tal efecto, el Ayuntamiento ya dispone de una Oficina de No Discriminación y creará otra Oficina de la lengua catalana. Según el primero de esos negociados, en 2021 se registraron 59 denuncias por motivos lingüísticos, 55 de las cuales fueron relativas a supuestos desprecios por hablar catalán y el resto, por hablar en otras lenguas no oficiales.

La excusa para la implantación del plan es el retroceso del uso del catalán al que apuntan encuestas elaboradas por la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona. Según esos sondeos, sólo el 14% de los jóvenes que viven en distritos con una renta media más baja hablan catalán, mientras que el 69% se expresa en español. En cambio, en los distritos con rentas por encima de la media, el 41% de los jóvenes habla en catalán y el 51,3% en español.

Cursos de catalán para el personal sanitario

En el ámbito privado el plan contempla el "apoyo a los comercios en el uso del catalán mediante cursos o guías de conversación, formación específica en catalán para las empresas instaladas en Barcelona e incorporación de un vocabulario breve de lengua catalana en las guías y los materiales de turismo". También se prevén "cursos de lengua catalana para el personal sanitario extranjero, impulso del voluntariado lingüístico entre el personal municipal y promoción de los cursos de catalán para personas recién llegadas del Consorcio de Normalización Lingüística".

En el ámbito de la administración se prevé "formación para el personal de atención al público sobre los usos lingüísticos adaptados a situaciones específicas, refuerzo del servicio interno de formación lingüística para el personal municipal y promoción de los derechos lingüísticos entre la ciudadanía".

Otros detalles como el "fomento del vínculo de los jóvenes con el catalán con vídeos en Instagram y formación en catalán para entrenadores y entrenadoras y árbitros" ya se habían dado a conocer el pasado mes de enero. El plan consta también de inspecciones a comercios y empresas privadas así como ventajas para las proveedores de materiales y servicios que utilicen el catalán.

"Lo importante es hablarlo, da igual su conocimiento"

Entre las novedades destaca una campaña llamada "Tu catalán suma", cuyo objetivo, según la web municipal es "restablecer los vínculos emocionales con la lengua por parte de la ciudadanía y estimular su uso". Según reza la propaganda municipal, "el catalán tiene múltiples acentos y lo importante es hablarlo, da igual su conocimiento y como suene. A través de una ‘C+’ representada de diferentes maneras, la campaña "El teu català suma" quiere hacer visible esta gran variedad, no solo dialectal, que ofrece el hablar de las personas que forman la sociedad barcelonesa y animar a la ciudadanía a "utilizarla sin ambages en el día a día, de fiesta, en el comercio, la escuela, el trabajo o las redes sociales".

"Entre las acciones destacadas en el plan está la creación del Día de la Lengua en Barcelona; velar para que el catalán sea la lengua por defecto en las intervenciones de la alcaldesa y los concejales, la publicidad institucional y los canales informativos del Ayuntamiento; el impulso de un concurso de creación de contenidos digitales en catalán, y la creación de la Oficina de la Lengua Catalana", se añade en el anuncio.