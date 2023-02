El mediador de la trama dice que en las fiestas de 'Tito Berni' participaban 15 o 16 "diputados socialistas"

Antonio Navarro Tacoronte, el mediador de la trama que presuntamente dirigía el exdiputado Juan Fernando Fuentes Curbelo, ha mantenido una entrevista en COPE Canarias en la que ha dado multitud de detalles sobre la organización delictiva en la que tomaba parte.

Algunos de ellos han resultado especialmente sorprendentes, como que ha asegurado que en las fiestas en las que él mismo y Juan Bernardo Fuentes participaban también lo hicieron 15 o 16 diputados más, todos del PSOE: "¿Había más diputados del Congreso que participaban en estas fiestas?" le pregunta el periodista Mayer Trujillo, "quince o dieciséis, ahora no me acuerdo de cuantos eran, ¿tú crees que me voy a poner a mirar el móvil para saber quién era el diputado por Sevilla, el diputado por Ávila o el de Galicia?".

Al ser preguntado si todos los diputados eran del PSOE, el mediador de la trama ha sido contundente: "Si yo estoy haciendo alguna función lícita o no ilícita lo haré siempre con el mismo partido", ha dicho, "sí sí, del Partido Socialista, no vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de Vox ni a uno de Podemos".

Navarro Tacoronte ha dicho que no todos los diputados participaban en las juergas con prostitutas porque "también había congresistas mujeres", pero sí ha reconocido que "todas las noches nos íbamos de alterne los hombres, las mujeres no, que yo sepa".

Unas fiestas que tenían lugar "de martes a jueves o hasta viernes por la mañana, porque a lo mejor a algún diputado lo mordían y teníamos que estar un día más en Madrid para que cierto diputado fuera con su miembro viril no mordido a su casa".

También ha reconocido el uso de drogas: "Era un ‘todo incluido’, como la fiesta de fin de año, era un catering con servicio completo" que además se desarrolló "en plena pandemia" pese a las restricciones de movilidad.

Acusa al Cabildo de Tenerife y al gobierno de Canarias

"¿Sabía el Gobierno esto o no lo sabía? Yo digo que sí", ha defendido Navarro Tacoronte, hablando de un funcionario que "metió las narices donde nadie le llamaba" y que por eso "se le mandó a un cuarto oscuro".

"Pedro Martín estaba informado", ha dicho también el mediador, señalando así al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, "yo informé a Pedro de las triquiñuelas", ha asegurado.

Sin embargo, la trama iba más allá de las islas: "Los pagos en Madrid eran pagos por empresas de Madrid", ha dicho, mientras que "los pagos en Canarias eran por empresas en Canarias".

Del mismo modo, ha asegurado que el gobierno canario conocía la trama: "Para tapar una historia de estas tienes que contar con todo el circo. Si me preguntas a mí, te digo que sí se sabía y lo puedo mantener porque sé por qué lo digo", ha dicho al ser preguntado por ello. "Ángel Víctor Torres, usted lo sabía", ha llegado a afirmar, "estaba informado de lo que yo hacía".