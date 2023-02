La izquierda censura el libro que destapa el impacto de las leyes trans en las aulas: "La inQUEERsición ya está aquí"

La reciente entrada en vigor de la Ley Trans ha coincidido en el tiempo con la promoción del libro La coeducación secuestrada. Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación. Se trata de un trabajo de investigación firmado por cuatro docentes -Silvia Carrasco, Ana Hidalgo, Araceli Muñoz y Marina Pibernat- que han dedicado tres años de su vida a analizar el impacto en las aulas de las leyes trans aprobadas en las distintas comunidades autónomas.

Todas ellas -integrantes de la plataforma Docentes Feministas por la Coeducación (Dofemco)- eran conscientes del rechazo que sus conclusiones iban a generar en las organizaciones transactivistas de nuestro país. Lo que jamás imaginaron es que "partidos políticos que se dicen de izquierdas" acabarían censurando la presentación del libro, vulnerando así su "derecho fundamental a la libertad de expresión". Y eso es precisamente lo que esta semana ha sucedido en Badalona.

La cancelación del acto

El acto en cuestión estaba fijado para el pasado martes, a las 19 horas, en el Espai Betúlia de la localidad. Sin embargo, la feroz campaña de los transactivistas a medida que se acercaba la fecha hizo que apenas un día antes la librería que apadrinaba el evento se echase para atrás. "Nos dijeron que no se habían leído el libro, que no conocían el contenido y que, por tanto, preferían desvincularse", explica Marina Pibernat, investigadora en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien no entiende el cambio de parecer cuando "el subtítulo del libro ya lo decía todo".

Aun así, las docentes decidieron seguir adelante con el evento. Su sorpresa llegó cuando concejalas de ERC y de Guanyem les advirtieron a través de las redes sociales de que ellas tenían la última palabra -puesto que el local era propiedad municipal- y que en ningún caso la presentación se llevaría a cabo. Al no haber recibido notificación oficial, se presentaron igualmente, dispuestas a tomar la palabra en la recepción misma del edificio. Sin embargo, los "gritos e insultos" de los transactivistas les impidieron exponer las principales líneas de su investigación.

La inQUEERsición

"Sabíamos que nos iban a llamar fascistas y tránsfobas, porque desgraciadamente es nuestro día a día, pero el problema fue que les dejaron entrar y que la policía, a pesar de estar presente, no hizo nada por garantizar nuestra seguridad", denuncia Pibernat. El episodio ha puesto en pie de guerra a las feministas, quien en diferentes mensajes e hilos de Twitter advierten de que si algo demuestra lo sucedido en Badalona es que "la inQUEERsición ya está aquí".

Sufrimos una auténtica persecución. Parece que nadie puede cuestionar el dogma queer, ese dogma de los cuerpos equivocados

"Desde hace años, pero más si cabe con la aprobación de la Ley Trans, sufrimos una auténtica persecución -lamenta la investigadora-. Parece que nadie puede cuestionar el dogma queer, ese dogma de los cuerpos equivocados, de las almas femeninas en cuerpos masculinos o viceversa. Cualquiera que diga que uno no es hombre o mujer más allá del cuerpo sexuado con el que ha nacido, y que todo eso no tiene ningún sentido, es peligroso y tiene consecuencias muy graves, es acusado de todo lo imaginable, porque no se puede ir contra esa religión postmoderna que es el transactivismo y la ideología queer".

Precisamente por eso, insiste Pîbernat, hay quien ahora pretende censurar un libro que demuestra con ejemplos muy concretos "cómo el profesorado está siendo utilizado para esto, cómo el alumnado está siendo abducido y cómo las organizaciones transactivistas han entrado en las escuelas como Pedro por su casa".

La inquietante realidad de las aulas

Según explican las autoras, la nueva ideología ha calado en niños y adolescentes gracias a plataformas como Youtube, películas y series que "presentan el acto de declararse del otro sexo como un acto de libertad, de reconocimiento de una identidad individual innata". Sin embargo, ni siquiera eso es lo más grave. Lo más peligroso, a su juicio, es la gran cantidad de protocolos trans que ya están implantados en colegios de toda España gracias a -o por culpa de- las distintas leyes autonómicas aprobadas en los últimos años.

Si una niña es muy movida, juega mucho al fútbol, se pelea o cualquier otra cosa, hay que sentarse con ella y decirle… Oye, ¿tú no te sentirás un chico?

"Lo que vienen a decir es que si una niña, por ejemplo, expresa comportamientos de género distintos de lo que sería su sexo, hay que cogerla y preguntarle si no será de otro sexo. Es decir, que si una niña es muy movida, juega mucho al fútbol, se pelea o cualquier otra cosa, hay que sentarse con ella y decirle… Oye, ¿tú no te sentirás un chico? Con lo cual, se siembra la duda de que a lo mejor lo que le pasa es que es un niño atrapado en el cuerpo de una niña", resume Pibernat.

La investigadora lamenta así que, desde bien pequeños, se les invite a dudar de su propio cuerpo y a pensar que a lo mejor hay algo equivocado en él, lo que posteriormente puede acabar derivando en hormonación y cirugías irreversibles. "Y eso se está fomentando en las propias escuelas, con la ayuda de transactivistas que no saben nada de Antropología o de Biología, pero que van a explicarles a niños y a adolescentes que a lo mejor están en un cuerpo equivocado", denuncia. No en vano, las autoras del libro son testigos de cómo "se recomienda que, en clase de Biología, por ejemplo, no se hable de aparato reproductor masculino o femenino para no ofender a nadie, sino que se hable de aparato reproductor eyaculante o gestante".

Se recomienda que, en clase de Biología, no se hable de aparato reproductor masculino o femenino para no ofender a nadie, sino que se hable de aparato reproductor eyaculante o gestante

Así, Pibernat y sus compañeras alertan de cómo el movimiento queer "está reescribiendo la realidad biológica y material por completo", volviendo, además, a esos estereotipos de género que el feminismo lleva años tratando de combatir. En cualquier caso, y a pesar del tenso episodio vivido en Badalona, las autoras de La coeducación secuestrada no tiran la toalla. El próximo 1 de marzo confían en poder presentar el libro en San Cugat y el día 6, en Madrid. "Sabemos que nos van a llamar de todo, pero lo que aquí contamos es tan importante que merece la pena", advierte Pibernat.