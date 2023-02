Rosa Díez: "Pedro Sánchez es un psicópata que no soporta la humillación, cuidado que muere matando"

Rosa Díez ha comenzado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico señalando sobre el último insulto de los separatistas, los socios de Pedro Sánchez, a España y sus símbolos. Miriam Nogueras, diputada de Junts – el partido de Puigdemont – retiró la bandera de España de la sala de prensa del Congreso de los Diputados. "En Francia suspendieron y expulsaron hace unos meses a un diputado por hacer un comentario racista en plena Asamblea", ha señalado Rosa Díez.

Sin embargo, "en España una diputada retira el símbolo de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados y no pasa nada, debería ser suspendida porque es un insulto inaceptable para la nación y sus símbolos".

Semana negra de Pedro Sánchez

Rosa Díez ha querido esta semana detenerse especialmente en "la semana negra de Pedro Sánchez tras la visita de dos comisiones del parlamento europeo". La primera venía a verificar el destino de los fondos europeos y se ha ido "denunciando una falta de transparencia que impide saber dónde están los dineros". Incluso la presidenta de dicha comisión llegó a decir: "Me preocupa que los contribuyentes europeos den fondos sin precedentes a España mientras ésta rebaja el delito de malversación".

La segunda era para evaluar las consecuencias de las políticas llamadas de Igualdad. La comisión lo que ha comprobado es que "la ley del Solo sí es sí favorecerá de manera irremediable a 4.000 delincuentes sexuales". Ante los continuos ataques desde el MInisterio de Igualdad a los jueces españoles "la comisión ha tenido que recordar a Irene Montero que los jueces lo único que hacen es aplicar las leyes que aprueban los políticos".

Para rematar la semana negra la Fiscalía europea "ha abierto la primera investigación a España por los fondos de la UE". Una noticia que puede aguar "el semestre europeo triunfal que está preparando Sánchez y que a lo mejor se convierte en un calvario para él". Sin embargo, Rosa Díez ha alertado de que todavía no hay que lanzar las campanas al vuelo porque "cuidado con las embestidas de los animales heridos".

Ha recordado que "el narcisista Sánchez es un psicópata que no puede soportar la humillación de no ser vitoreado por las calles de España o de que en Europa le llamen la atención". Rosa Díez ha contado cómo ha vuelto a releer el trabajo en el que se habla de lo que los psicólogos denominan la triada oscura.

Una relectura que no hace más que confirmar que Pedro Sánchez padece esta psicopatía. La triada oscura se compone "en primer lugar por una personalidad autocomplaciente y arrogante, en segundo lugar por ser agresivo y brutal, y en tercer lugar por ser insidioso y ávido de poder, no me digan que no encaja con el personaje". Por todo ello pide que "no nos descuidemos porque este tipo morirá matando".