El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha explicado este domingo en el programa Sin Complejos el motivo por el que su partido ha decidido presentar la moción de censura que registrará mañana en el Congreso y que espera que se debata cuanto antes. "Todas las mociones que se han presentado se han debatido relativamente pronto. Confío en que se debate pronto. Lo contrario sería un escándalo", ha señalado.

Abascal ha explicado que Vox pone encima de la mesa la moción de censura porque España "padece el peor Gobierno en muchísimas décadas". "Es difícil encontrar un momento en el que además de arruinarnos, el Gobierno de España se eche en brazos de comunistas, de separatistas golpistas y además se dedique a excarcelar a corruptos, a sediciosos, a violadores y a pederastas", ha subrayado durante la entrevista.

Una entrevista en la que ha desvelado que no le costó convencer a Ramón Tamames para que encabezara la moción durante la que trasladará su diagnóstico de lo que sucede en España. Un diagnóstico que en ocasiones coincidirá con lo que piensa Vox y en otras ocasiones no porque la intención de la formación no es defender su ideario político sino retratar al Gobierno de Sánchez. "Si quisiéramos hacer partidismo me habría presentado yo", ha sentenciado Abascal.

El líder de Vox se ha mostrado sorprendido de que se haya ridiculizado la figura de Ramón Tamames por su edad: "Las personas mayores no solo están para pagarles la pensión, mandarles jugar a la petanca y hacerles callar. Tamames reúne más neuronas que varias bancadas parlamentarias juntas. He visto desplomarse a diputados en la tribuna del Congreso. Hay diputados en peor estado físico que él. No es un atleta pero le da mil vueltas parlamentariamente a la mitad del hemiciclo".

El PP "debe reflexionar"

De esta manera, Abascal ha pedido "reflexión" a todos los grupos parlamentarios y en especial al Partido Popular porque lo prioritario ahora es que haya elecciones generales cuanto antes. "Hay que devolver la voz a los españoles en una elecciones inmediatas que podrían adelantarse y hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales", ha dicho el dirigente de Vox. A su juicio es imprescindible porque Pedro Sánchez accedió al poder contando "una gran mentira": que no iba a pactar con comunistas y separatistas.

Además, ha reconocido que los números para que la moción salga adelante no dan pero ha restado importancia a este asunto porque la moción es un instrumento parlamentario como cualquier otro. El líder de Vox ha explicado que a lo largo de la historia democrática de España "se han presentado miles y miles de iniciativas parlamentarias que han sido derrotadas". "Si acudimos al parlamento a presentar solo lo que podemos ganar, mejor nos quedamos en casa", ha reflexionado.