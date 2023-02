Abascal justifica su moción en que "no podrán reprocharles estar de brazos cruzados o no cumplir la palabra dada"

Vox ha registrado su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez en esta legislatura, tal y como había anunciado. Santiago Abascal ha defendido después, en una rueda de prensa desde el Congreso, que "no podrán reprocharles estar de brazos cruzados" o "no cumplir con la palabra dada", después de que el pasado mes de diciembre anunciaran la iniciativa en pleno asalto del Gobierno a la Justicia, animados también por la dureza de las críticas del PP.

"No vamos a fingir normalidad democrática", ha comenzado diciendo para a continuación reprochar al resto de partidos hacer como "que aquí no pasa nada", en clara alusión al PP, aunque sin nombrarle. Después de embestir contra el Gobierno de Pedro Sánchez por asaltar las instituciones, atacar la convivencia o aprobar leyes que dejan desprotegido al Estado, ha admitido que Vox "ha cometido y cometerá errores" pero "no han permanecido de brazos cruzados".

Una idea que el líder de Vox viene repitiendo desde hace semanas, en respuesta a las duras críticas que ha suscitado esta iniciativa, tanto por presentarla en plena precampaña electoral -cuando apenas quedan unos meses para concluir la legislatura- como por hacerlo en el peor momento para Pedro Sánchez, arriesgándose a proporcionarle un balón de oxígeno justo antes de los comicios. "Nadie podrá decir que Vox no cumple su palabra", ha reiterado en varias ocasiones durante su comparecencia ante los medios.

Preguntado por si sus declaraciones indican que hubo dudas dentro del partido a la hora de registrar la moción, Abascal lo ha negado con un rotundo "no", añadiendo que "no necesitan que les comprendan ni les aplaudan" porque están siendo "leales a su compromiso".

¿Retratar al PP?

Como ya hiciera el pasado fin de semana, durante un mitin en Zaragoza, ha vuelto a presionar al PP para que sume sus votos a los de Vox y puedan mostrar más fuerza parlamentaria frente a Pedro Sánchez. "Es mejor que la apoyen 150 diputados que 52", ha defendido, haciendo recaer en Alberto Núñez Feijóo la responsabilidad sobre la eficacia de la iniciativa al entender que de él depende que no sirva para fortalecer al Gobierno.

En plenas críticas por el posible error estratégico que puede suponer también para Vox, Abascal se ha remitido a los análisis hechos durante la primera moción de censura, en la que el discurso de Pablo Casado fue elogiado por muchos medios en los días posteriores pero acabó siendo el principio del fin de su liderazgo. "Algunos seguimos aquí", ha ironizado sobre la salida de Casado del PP.

El perfil de Tamames

Abascal ha acudido a registrar la moción de censura acompañado de varios de sus diputados, incluido el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, y el secretario general del grupo, José María Figaredo. No estaba el candidato a la presidencia, Ramón Tamames, al que ha defendido, mostrándose especialmente molesto con las críticas por su elevada edad, 89 años. "Ojalá sirva también esta moción para hacer un reconocimiento y un homenaje a nuestros mayores", ha dicho.

En cuanto a las discrepancias manifestadas por el propio economista en asuntos capitales para Vox como son la ideología de género, el aborto o las autonomías, Abascal ha defendido que se deben a su perfil "independiente" y que, de haber querido que se ajustara plenamente al ideario del partido, habría subido él mismo a la tribuna como candidato a la presidencia, en lugar de como portavoz del partido que, según ha confirmado, será él quien asuma ese papel, tal y como adelantó Libertad Digital.

En cuanto a la fecha para debatir la moción, que debe decidir la presidenta de las Cortes, Meritxel Batet, ha asegurado que preferirían celebrarlo "lo antes posibles" para que, si prosperara, pudieran disolverse las Cortes antes de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo y coincidieran las generales con el 28M en lo que se llamaría "superdomingo electoral".