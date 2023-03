Tito Berni atacaba a Ayuso por abrir la hostelería mientras cenaba en Ramsés y acudía a clubes de alterne

El comportamiento de Tito Berni, como ya se conoce popularmente al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, no deja de mostrar ejemplarmente la inmensa hipocresía de un PSOE que pretende abolir la prostitución mientras tiene entre sus filas a algunos grandes consumidores de servicios de trabajadores sexuales.

Nada más y nada menos que Fuentes Curbelo era el encargado por los socialistas de criticar la apuesta de Isabel Díaz Ayuso por mantener abierta la hostelería madrileña mientras él mismo organizaba cenas con 15 diputados socialistas en el restaurante Ramsés de Madrid, que después acaban en visitas a lupanares de lujo.

Y para colmo, era el propio PSOE el que distribuía, allá por el 27 de abril de 2021, el vídeo con las imágenes de la intervención de ‘Tito Berni’ en la comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

La señora Ayuso decía que el 80% de los contagios se producían en hogares, pero los datos afirman que se producen en el ámbito social. 🗣️ @Juanb0462 en Comisión de #Industria pic.twitter.com/LtieLjzmBQ — PSOE Congreso (@gpscongreso) April 27, 2021

En esas imágenes que ahora dejan en evidencia a los socialistas, el ya famoso Fuentes Curbelo ponía en duda la política sanitaria y económica de Díaz Ayuso que salvó centenares de negocios de hostelería y miles de empleos, pero que él no veía tan positivas porque "según estimaciones de la Airef Madrid es la comunidad que menos crece con respecto a las restricciones", leía en un texto más bien confuso. "Todos sabemos las restricciones – llegaba a decir– que se han apoyado en esta comunidad pero sin embargo es la que menos crece, según la Airef", remataba sin aclarar mucho lo que pretendía decir.

Mientras él mismo disfrutaba de una intensa vida social en restaurantes y una no menos intensa vida sexual con profesionales del ramo, defendía las restricciones de otras comunidades autónomas –que no le habrían permitido desarrollar sus actividades como las desarrollaba en Madrid– porque estas no eran "por hostilidad a la hostelería" sino "para contener la pandemia avalado (sic) por los científicos)" y explicaba que ese entorno social en el que él mismo chapoteaba se producían la mayor parte de los contagios.