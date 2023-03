Ángela Rodríguez Pam vuelve a sorprender a todos con sus opiniones sobre sexualidad. En este caso se centra en algo que ella considera escandaloso: que un tanto por ciento muy alto, que ella cuantifica en el 75%, de las chicas españolas prefieren tener sexo con penetración a masturbarse.

"Mi sensación —dice Pam— es que en el fondo cuando se está estableciendo esta equiparación entre educación sexual y adoctrinamiento, lo que se hace es reconocer que existe un adoctrinamiento en la otra parte". Y añade: "Es como todo el rato transmitir una idea de que aquí sólo hay un cuerpo de mujer disponible, aquí solamente hay una forma de ser mujer disponible, y tienes que aprenderla desde niña que es: no intentes reconocer ni saber cómo funciona tu cuerpo, no nos interesa que se sepa tanto de que a lo mejor tú puedes tener placer de estas formas, y sin embargo estas otras no van a ser tan placenteras, aunque sean las habituales".

Tras el diagnóstico, la conclusión: "Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen: ‘No, prefiero la penetración antes que la autoestimulación’. Eso verdaderamente habla de una percepción de la sexualidad que se traslada a todos los estereotipos que al final las mujeres terminamos sufriendo a lo largo de nuestra vida".