El Gobierno profundizará en su brecha por el "sí es sí" pero no romperá la coalición

La toma en consideración, el primer trámite parlamentario para admitir la Proposición de Ley del PSOE para reformar a futuro la ley del "sólo sí es sí", saldrá adelante con los votos favorables del PP. Unidas Podemos ya ha desvelado que, salvo sorpresa de última hora, este martes votará en contra lo que profundizará aún más la brecha entre los dos socios de Gobierno por una ley que ya ha permitido 721 rebajas de pena y 74 excarcelaciones según el CGPJ.

Del bloque de investidura, los socialistas sólo contarán con el respaldo del PNV y del PDeCAT. Además, se podrían sumar otras formaciones como PRC, Teruel Existe o Coalición Canaria. Queda la duda de lo que harán otros socios parlamentarios como ERC o Más País. Ambos defienden que sólo votarían a favor si hay una propuesta conjunta, algo que parece inviable a 24 horas del debate parlamentario.

Sin embargo, en ERC, a diferencia de Podemos, creen que "hay cosas que están bien armadas en la propuesta del PSOE". Los de Rufián fueron una de las formaciones que alertaron de la posible rebaja de penas pero ahora defienden que cualquier corrección se tiene que hacer "de la mano del ministerio".

No se romperá el Gobierno

Unidas Podemos insistirá que la propuesta del PSOE vuelve "al Código Penal de la manada" y que incluir la violencia como agravante supone "un calvario probatorio". Pese a la gravedad de las acusaciones, ni los morados se plantean abandonar el Gobierno, ni el PSOE piensa echarlos.

"Es más lo que nos une", afirmaba este viernes Pedro Sánchez desde Helsinki cuando le preguntaban por la posibilidad de ver al Gobierno dividido a la hora de intentar corregir una norma hecha por el Consejo de Ministros.

A partir del martes, una vez que se admita la toma en consideración seguirá el trámite parlamentario que será rápido, tal y como aprobó la mesa con los votos también de PP y Vox. Sin embargo, nadie duda que el asunto todavía coleará durante un mes. En Unidas Podemos esperan llegar a un acuerdo mediante enmiendas, lo que evitaría una ruptura definitiva en el pleno final.

Un 8-M dividido

De momento, este martes, los votos del PP serán más que necesarios para sacar adelante la Proposición de Ley pese a que, cuando la registraron, los socialistas rechazaron cualquier tipo de negociación con los populares porque "no quiere esta ley". "No negociaremos nada con nadie que no sean nuestros socios", sentenciaba Patxi López.

Durante estas semanas, el ministerio de Igualdad ha tratado de presionar al PSOE para lograr un acuerdo "antes del 8-M" En el entorno morado saben de la poderosa imagen, para una parte del movimiento feminista, que es ver al PSOE votar junto con el PP la toma en consideración de la Proposición para cambiar la ley del "sólo sí es sí".

De hecho, este miércoles hay convocadas dos manifestaciones cuya principal discrepancia es la norma de Irene Montero. A las 18:30 está fijada la del Movimiento Feminista de Madrid que exigirá "la reforma de la ley de libertad sexual" y el fin del "borrado de las mujeres". Fuentes del PSOE afirman que respaldarán esta manifestación por ser la oficial.

Solo media hora más tarde partirá la del sector más próximo a Unidas Podemos, Comisión 8M, que este año salta de Vallecas al centro de Madrid. Prometen que será "transinclusiva" y reclamarán "el consentimiento en el centro".