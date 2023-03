Los mayores disparates del destape de Tamames contra Vox en 'El País'

En el mismo día en el que la Mesa del Congreso admitirá a trámite la moción presentada por Vox, El País publica una entrevista con su candidato Ramón Tamames, que aprovecha la ocasión para hacer una moción de censura… contra Vox.

Tamames se ve a sí mismo echando "una mano a la opinión pública" que afirma haber aceptado porque es "una ocasión única para hablar a los 47 millones y medio de españoles que no se puede dar en ninguna otra circunstancia".

El economista admite que Vox es el único partido que le ha propuesto tener esa oportunidad y no niega que también habría aceptado si se lo hubiesen propuesto Bildu –"es imposible, entre otras cosas, porque no tiene el 10% de los diputados."– o ERC –"no entro en propuestas que no me van a llegar en siglos…"–. Y eso sí, se aleja todo lo que puede de los de Abascal: "A mí no me hagas la crítica del partido, ¿cómo se llama?, Vox, porque me lo conozco y sé que tiene extremosidades, como otros partidos. Yo no estoy aquí para defender a Vox".

Y desde luego que no los defiende, al contrario: ataca punto por punto algunas de las banderas políticas que defienden Santiago Abascal y los suyos, como cuando dice que "el 80% de los afiliados de Vox está a favor de luchar contra el cambio climático" pero sus dirigentes "no se han enterado todavía". Menos mal que lo tienen a él: "Yo trataré de que se enteren también, en la moción de censura".

También critica otra propuesta de Vox como usar los barcos de la Armada para repeler la inmigración ilegal, otro tema que, en su generosidad, se ofrece a explicarle a Abascal: "Se lo diré al señor Abascal: ‘Mira Santiago, creo que deberíais retirar las palabras de la Armada’".

Y aún hay un consejo más que se llevarán los de Vox, en este caso sobre su propuesta de ilegalizar los partidos separatistas: "Yo no voy a pedir la ilegalización de nadie. ¿Qué voy a decirles a los de Vox?: ‘No pidáis la ilegalización de nadie, es mejor tenerlos dentro que fuera’".

También echa un jarro de agua fría sobre las expectativas electorales de Vox, cuando el periodista de El País le explica que "si tienen votos, prohibirán el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual…" y el candidato le responde que esa "primera hipótesis es insalvable".

La memoria que flaquea

Otro aspecto llamativo de la entrevista son las lagunas de memoria que exhibe el candidato, incluso a corto plazo, cuando no recuerda que Feijóo le dijo que le prohibiría participar en la moción de censura si fuera su hijo, en lugar de eso asegura que lo que dijo el popular es que "si fuera mi padre me recomendaría que no lo hiciera. Y yo he dicho que es un buen padre putativo".

Otro momento de amnesia, en este caso a más largo plazo, es cuando habla del Congreso "en las primeras legislaturas" en las que dice que "era otra cosa" y "nunca hubo insultos", algo bastante sorprendente cuando hablamos de la época de esplendor parlamentario de todo un Alfonso Guerra, por ejemplo. Además, acaba dando otra muestra de su ‘humildad’: "Mire, yo no voy a impartir una clase de dialéctica y buen hablar, me parecería pretencioso".

Finalmente, Tamames acaba explicando que "no le he dado audiencia" a Vox para hablar de su programa, que "¿por qué iba a preguntar?" a los de Abascal para hacer la entrevista y que "tienen sus riesgos" cuando presentan una moción con él como candidato.