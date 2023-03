Pedro Sánchez desaparece y ni siquiera vota su propia reforma del 'solo sí es sí'

El presidente del Gobierno no ha acudido ni al debate ni a la votación de la reforma del 'solo sí es sí' que ha propuesto su propio partido. Pedro Sánchez, que no tenía ningún compromiso esta tarde según su agenda oficial, ha evitado la foto del pleno de la vergüenza en la que el gobierno autodenominado como el "más feminista" de la historia ha remendado una ley que ya ha beneficiado a más de medio millar de agresores sexuales y que no evitará que otros violadores y pederastas se sigan aprovechando de las rebajas de condenas.

Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, Pedro Sánchez ha optado por alejarse de todo aquello que pueda ensuciar su imagen, desde el agrio debate con duras acusaciones entre socios de Gobierno que ha tenido lugar este martes a cuenta del ‘Sólo sí es sí’, hasta el escándalo de la trama Mediador. Su estilo son los vídeos grabados por su propio equipo junto a jubilados o jóvenes con carnet de socialista.

En esta ocasión, el debate ha comenzado pasadas las cuatro de la tarde con una bancada azul desierta a excepción de las ministras Ione Belarra e Irene Montero. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, afeaba precisamente la ausencia de Sánchez, "que ni siquiera está hoy dando la cara". También ha señalado que el presidente se escuda en las mujeres, como la ministra Llop, la ministra Montero o la portavoz socialista de Igualdad, para evadir su responsabilidad en esta ley. "¿Es este su feminismo? Nosotras damos la cara y él se esconde detrás de las mujeres de su Gobierno y de su partido", ha subrayado.

El presidente del Gobierno tenía un encuentro, por videoconferencia, con el consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo a las 13.30 horas. Pasada esa hora, su agenda no recogía más actos. A pesar de ello, no ha asistido al debate y ni siquiera ha votado de forma telemática. Simplemente ha desaparecido mientras el PSOE sacaba adelante su propuesta de reforma de la ley del ‘Sólo sí es sí’ con el apoyo del PP y la oposición de Unidas Podemos.

Sánchez tampoco tiene previsto asistir mañana al acto institucional con el que Igualdad conmemorará el Día Internacional de la Mujer y en que participará la cúpula del Ministerio liderado por Irene Montero, según la agenda del jefe del Ejecutivo publicada por La Moncloa. Hay que tener en cuenta que los dos últimos años, Sánchez y Montero han participado juntos en el acto institucional organizado con motivo del 8M.

En esta ocasión, la agenda del presidente del Gobierno sólo incluye su asistencia al pleno del Congreso para someterse a la sesión de control y un encuentro con mujeres directivas en la Moncloa.