El acto del 8M se convierte en una charla sobre sexo e Irene Montero aguanta el chaparrón: "Vete a la mierda"

Frente a las habituales reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer, este año el Ministerio de Igualdad ha decidido convertir el acto institucional del 8 de marzo en una charla "sobre sexo y sin filtros". Así lo ha explicado una orgullosa Carlota Corredera, la expresentadora de Sálvame elegida para conducir este evento, en el que las protagonistas, además de la ministra Irene Montero y su número 2, Ángela Rodríguez Pam, han sido una sexóloga, las lesbianas del podcast Maldito Bollodrama y dos alumnas de dos institutos públicos de la Comunidad de Madrid.

"Ahora que ya nos veis, este 8M, hablemos" ha sido el lema elegido en esta ocasión. Lo sorprendente para muchas -incluidas varias feministas críticas presentes en el acto- es que esa conversación no haya versado ni sobre las polémicas leyes impulsadas por Irene Montero -Ley Trans y ‘sólo sí es sí’- ni sobre la elevada cífra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

"Esta es la era del feminismo y, por tanto, la era también de nuestro placer", se ha justificado Rodríguez Pam, quien ha dicho llevar con orgullo que algunos la hayan bautizado como la ‘secretaria de Estado del gustirrinín’. "Hay mucha gente que puede decir ‘madre mía, con los problemas que hay en este país, cómo se plantean ésto -se ha defendido de antemano Irene Montero-. Pues es que esto es un problema para muchísimas mujeres en nuestro país, que deriva en problemas de salud mental"

Acto institucional del 8M

Placer y educación sexual

En la misma línea, el Ministerio de Igualdad también ha presentado el spot oficial de este 8M, dedicado igualmente a reinvindicar la educación sexual. "En España de esto no se habla -dice una joven a cámara mientras se besa con un chico-. Ni de que apagamos la luz para hacerlo -continúa una voz en off sobre la imagen de otra chica que se mira al espejo en ropa interior-. No se habla del placer de Ana -una joven en silla de ruedas- Ni se habla de diversidad -añade mientras se suceden imágenes de mujeres con dispacidad, mayores o lesbianas-.Pero ahora que ya nos veis, hablemos".

Durante una hora aproximadamente, las invitadas han denunciado la nula educación sexual referida al placer que, a su juicio, hay en España, y muy particularmente en los centros religiosos. "A mi me enseñaron que una paloma embarazó a una señora, con lo cual, creces con fobia a ir a una plaza en la que haya palomas", decía entre risas Bake Gómez, conocida por su podcast Maldito Bollodrama. En este sentido, las presentes han abogado porque la educación sexual impregne de forma transversal todo el currículo educativo desde la más tierna infancia, ya que "somos seres sexuados" y, según los estudios a los que ha aludido la sexóloga Paula Álvarez, el primer contacto de los menores con la pornografía se produce a los 8 años.

La irrupción de las feministas críticas

El momento más tenso llegaba, no obstante, cuando la presentadora daba la palabra a Irene Montero, a la que varias feministas críticas han recibido al grito de "vete a la mierda". Como ya sucediera en otros actos celebrados en los últimos días, las feministas contrarias a la Ley Trans y la rebaja de penas a violadores han irrumpido en el acto institucional del 8M para denunciar cómo la ministra ha erosionado un movimiento con siglos de historia. "El feminismo no está dividido, está parasitado", le han reprochado."¡Qué pesadas!" se ha escuchado responder a Rodríguez Pam.

Tras los gritos y acusaciones vertidas por una y otra parte, la ministra de Igualdad ha invitado a las mencionadas jóvenes a tomar la palabra. Sin embargo, ha eludido responder a las preguntas que le han lanzado, como qué es para ella ser mujer. "Cómo va a luchar por los derechos de las mujeres si no sabe definir qué es una mujer", le han reprochado. Bajo dicha cuestión subyace la principal crítica a la Ley Trans y su impacto en las leyes de género, ya que las feministas clásicas defienden que el riesgo de sufrir violencia y pobreza viene precisamente determinado por el sexo biológico, por lo que consideran que es importante distinguir entre la "opresión" que sufren las mujeres y la "discriminación" que puedan padecer los trans. "Nuestra lucha no es contra esas personas", han querido aclarar.

La "sexualidad feminista"

La ministra se ha limitado a decir que su obligación es respetar los derechos humanos, tras lo que Carlota Corredera ha optado por zanjar el debate y continuar con la charla sobre sexo inicialmente prevista. "La educación sexual no es un capricho de las feministas, es un derecho", ha defendido Irene Montero, quien se ha mostrado partidiaria de hablar abiertamente de la menstruación, la menopausia y "el placer en mujeres de 50, 60, 70 y 80 años", como ya hiciera este miércoles. "El machismo hipersexualiza a las mujeres desde muy temprano y, sin embargo, en una sociedad machista, cuando dejamos de ser fértiles parece que se anula también esta posibilidad de desear o de disfrutar, y efectivamente de eso también hay que hablar", ha insistido.

En este capítulo, sin embargo, la que más se ha explayado ha sido su número 2, Ángela Rodríguez Pam, quien ha reivindicado una "sexualidad feminista", entendida como aquella que, "de alguna manera, reequilibra las relaciones de poder", acabando con el "patriarcado" que, según dice, ha imperado y sigue imperando en nuestra sociedad.

Siguiendo esta estela, las alumnas del título de Técnico Superior de Promoción de Igualdad de Género han tomado la palabra para denunciar la elevada exposición de los jóvenes al porno por culpa, según dicen, de la falta de educación sexual en los centros escolares. "El problema es que si la teoría es el porno, la violación va a ser la práctica", han lamentado las estudiantes, llamando a reflexionar, además, sobre los títulos y las prácticas que se incluyen en dichos vídeos. "Las eyaculaciones faciales y las penetraciones anales nos humillan y nos vejan y son una forma de invasión y conquista masculina", han concluido.