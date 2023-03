La presidenta de Valents se planta en el 8-M: "Las mujeres no necesitamos ningún ministerio que nos enseñe a odiar"

Alegato contra el Ministerio de Igualdad, las cuotas femeninas y la doctrina del odio contra los hombres de la presidenta del partido constitucionalista catalán Valents, Eva Parera. A tal efecto ha distribuido un vídeo en el que afirma que "el 99,9% de los hombres jamás violará ni agredirá a ninguna mujer en su vida" y que "no necesito de ningún feminismo que me diga que merezco privilegios por el simple hecho de ser mujer".

En el vídeo, Parera, que también es candidata a la alcaldía de Barcelona, aboga por la desaparición del Ministerio de Igualdad, al que acusa de "enseñar a las mujeres a odiar". Además, alega que en su equipo "no hay cuotas, sino méritos, no hay hombres y mujeres, sino personas". También pide que no se diga a las niñas que tienen privilegios por su género ni que se les enseñe "a odiar a sus compañeros". Parera ha celebrado así el Día Internacional de la Mujer.

El 99,9% de los hombres jamás violará ni agredirá a ninguna mujer en su vida. No necesito de ningún feminismo que me diga que merezco privilegios por el simple hecho de ser mujer. pic.twitter.com/eh9TuC6RKV — Eva Parera (@PareraEva) March 8, 2023

Su partido aboga también por convertir el centro de "nuevas masculinidades" creado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona encabezado por Colau con el sustento del PSC en un centro de ayuda a mujeres embarazadas. Según Valents, los 1,3 millones de euros de tal iniciativa podemita pasarán de "sembrar el odio a defender la vida".

Agresión de feministas a un fotógrafo

Por otra parte, el fotógrafo de la agencia Associated Press y premio Pulitzer Emilio Morenatti ha denunciado en su cuenta de Twitter que anoche fue agredido por un grupo de más diez mujeres "enfurecidas" que le propinaron patadas y puñetazos mientras estaba cubriendo una manifestación previa al Día Internacional de la Mujer. "Solo quería informar sobre su reivindicación. Finalmente me han echado a empujones de la calle donde se manifestaban", ha comentado Morenatti, quien además ha difundido el cartel de la convocatoria en Barcelona, que llevaba por título "Se va a armar la gorda".

Hoy he sido agredido con patadas y puñetazos por un grupo de más de 10 mujeres enfurecidas por intentar hacer unas fotos en esta manifestación que adjunto.Solo quería informar sobre su reivindicación.Finalmente me han echado a empujones de la calle donde se manifestaban.Abro hilo pic.twitter.com/YmYvDn5yZy — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 7, 2023

La cita, según dicho cartel, era una "acción feminista y autónoma para mujeres, bolleras y trans" y también pretendía defender los derechos de las prostitutas.

El reportero gráfico asegura que también fueron agredidos otros periodistas y adjunta otro cartel en el que las convocantes de la marcha aseguran que "la policía utiliza las imágenes grabadas durante las manifestaciones que se publican en prensa o en internet para investigarnos y tratar de culparnos de algún delito".