La tensión entre los dos socios de Gobierno sube de temperatura tras el tenso pleno que se celebró este martes en el Congreso en el que se aprobó la reforma de la ley del "sólo sí es sí" impulsada por el PSOE. Una votación que contó con el sí del PP y con el no de Podemos. Un día después, los morados continúan visiblemente molestos con sus socios de Gobierno, los que acusan de "traición" y afirman que Pedro Sánchez "no está sabiendo gobernar en periodo electoral" y que se "ha puesto muy nervioso por la presión de los barones".

Los viajes de Sánchez

Los reproches van más allá. En el entorno morado afirman que "la coalición no se coordina" porque "Sánchez está más tiempo fuera que en España". Un ejemplo serán las próximas semanas. El presidente del Gobierno tendrá otra cumbre hispano-lusa los días 14 y 15 de marzo. El 23 y 24 de este mes irá a Bruselas para participar en un Consejo Europeo y el día 25 estará en la cumbre Iberoamericana en la República Dominicana.

Relacionado La misteriosa reunión entre Yolanda Díaz e Irene Montero que desata todo tipo de rumores

Además, el presidente está tan obsesionado con su presidencia de turno de la UE, que comenzará el segundo semestre del año, que está organizando una gira preparatoria por los 27 países de la Unión Europea. Cabe destacar que ya ha visitado Irlanda, Dinamarca, Croacia, Chequia, Finlandia y Eslovenia. La idea de la Moncloa es seguir visitando los diferentes países agrupándolos en bloques de tres.

"Una especie de César desde que viaja por el extranjero"

Las ausencias cada vez más prolongadas de Sánchez están obligando, según Podemos, a usar "de intermediarios" a ministros como Félix Bolaños, titular de la cartera de Presidencia, o María Jesús Montero, responsable de Hacienda. "Sánchez no despacha con nadie. Es una especie de César desde que viaja por el extranjero", critican desde Podemos.

Pero los reproches no llegan sólo del ala morada del Gobierno. Entre los ministros socialistas también aseguran que ven a Irene Montero y Ione Belarra cada más "solas" y "disgustadas", en cambio, ven a Yolanda Díaz con "una visión más deportiva". "Hay palabras que no son agradables de escuchar", afirman sobre el pleno de este martes en el que Unidas Podemos vinculó al PSOE con "un puñado de fascistas" que "traicionan" a las feministas.

La orden de Sánchez es de bajar la tensión y de no ser duros con sus socios de Gobierno. "Son gajes de la coalición", afirman algunos ministros socialistas. No obstante, Sánchez, a diferencia de los otros años, no acudirá este 8-M a los actos institucionales del Ministerio de Igualdad. "El presidente no tenía previsto acudir" , afirman en La Moncloa.