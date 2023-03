Bolaños se niega a condenar los cánticos de Pam contra Abascal y su madre y Vara le deja en evidencia

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha evitado condenar los cánticos que Ángela Rodríguez Pam subió a su Instagram para celebrar el 8-M. En el vídeo se puede observar a la Secretaria de Estado de Igualdad dirigiendo a un coro de jóvenes que lamentan que "la madre de Abascal no pudiera abortar".

Durante un acto en Mérida, Bolaños ha sido preguntado por estos gritos y el ministro de Presidencia ha optado por resaltar que el 8-M fue "un día festivo, un día reivindicativo" . La mano derecha de Sánchez ha reconocido que "el Gobierno estuvo en las manifestaciones" porque están "comprometidos con la Igualdad" pero no ha dedicado ni una sola frase a condenar los gritos contra Abascal.

Fernández Vara sí lo condena

El encargado de dejar en evidencia a Bolaños ha sido el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que estaba a su lado. El barón socialista ha intervenido para calificar de "ofensa a la inteligencia a la natural y a la artificial" las frases de Ángela Rodríguez Pam.

"Una obligación que tenemos como gobernantes es serenar y sosegar la convivencia, no crisparla", ha afirmado Fernández Vara para quien las frases de la secretaria de Estado no sólo "crispan" sino que contribuyen a "hacer la política una cosa diferente para la que nació". El presidente extremeño ha calificado de "error" las frases proferidas por Pam, unos calificativos que Bolaños no se ha atrevido a utilizar.

La sorpresa de los periodistas ha sido mayúsculo y han optado por repreguntar a Bolaños por qué se ha negado a responder. El ministro de Presidencia ha afirmado que "hay que poner el foco en una acción que fue reivindicativa". "No nos quedemos en las anécdotas más o menos afortunadas", ha pedido el ministro de Presidencia quien ha añadido que no tiene "intención de entrar en polémica con nadie" . Sólo ha final ha dejado caer que "no lo comparte".

Otros ministros también lo lamentan

La actitud de Bolaños ha contrastado con de otros ministros. Es el caso de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que en los pasillos del Congreso de los Diputados ha reconocido que no había visto el vídeo pero ha pedido "bajar el tono y recuperar el debate político donde debe estar: en las ideas". La ministra de Economía ha considerado que esos cánticos "son inadecuados" y ha pedido "respeto para todas las personas, empezando por los representantes parlamentarios".

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que "unas manifestaciones que no se corresponden con el respeto político que todos tenemos que tener". La también vicesecretaria general del PSOE ha añadido que prefería quedarse con que Pam "ha borrado el tuit" porque se había dado "cuenta del error".