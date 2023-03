La estrategia del PSOE para contrarrestar al 'Tito Berni': relacionar al PP con los narcotraficantes

El PSOE cree haber encontrado la forma de zafarse de las críticas a las fiestas con drogas y prostitutas del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, y es vincular al PP con el narcotráfico.

Este miércoles, durante la sesión de control, Pedro Sánchez hizo por primera vez una mención a la foto de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado. "Si me subo a un barco, miro quién es el patrón", afirmó el presidente del Gobierno en respuesta a Cuca Gamarra.

De una mención de pasada a una parte central del argumentario. "La amistad del señor Feijóo con el señor Dorado lo inhabilita para cualquier cargo público", afirmaba este jueves la vicesecretaria genera del PSOE, María Jesús Montero, en una entrevista en RNE. A las pocas horas, la ministra de Hacienda insistía en "la amistad que tiene Feijóo con un narcotraficante" le inhabilita para "ser presidente del Gobierno de España".

A juicio de Montero, esta instantánea desata "una alarma", pese a que la foto se conoce desde hace más de 10 años y fue tomada en 1994, cuando Dorado todavía no había sido condenado por narcotráfico pero sí investigado por contrabando y blanqueo de capitales.

A por la alcaldesa de Marbella

En Ferraz insistirán en la fotografía entre Dorado y Feijóo que consideran "muy grave" y que sumarán a los retratos del presidente del PP con la alcaldesa de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz, cuyo marido, Lars Gunnar, fallecido este pasado sábado a los 80 años de edad, había sido procesado por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Según el auto, el padre ayudaba a su hijo a lavar dinero procedente de la venta de estupefacientes.

Los socialistas consideran "inaudito" que una persona que aspira a gobernar España tenga fotos con un "narcotraficante y con la mujer de otro narco", pese a que Lars Gunnar no fue condenado ya que el juez dejó en suspenso su procesamiento debido a su mal estado de salud.

Revisando el sumario del ‘Tito Berni’

En el núcleo duro de Ferraz creen que el caso Mediador no da más de sí. Los más próximos al secretario de organización, Santos Cerdán, han revisado las 2.000 páginas de la primera pieza del Caso Mediador que está abierta y le han transmitido que "no hay nada" y que "no aparecerán más fotos".

Los socialistas creen que es muy difícil que se llegue a probar el enriquecimiento ilícito de Fuentes Curbelo. Incluso creen que el exdiputado socialista "estafó" a los empresarios que intentaron comprarle con dádivas, ya que "no se les adjudicó nada".

Lo que más lamentan en Ferraz es que, "sin pruebas", se haya acusado a varios diputados socialistas de haber estado en unas cenas con Marco Antonio Tacoronte, el Mediador. Los once congresistas señalados están preparando querellas contra todos aquellos les vinculen con la trama.