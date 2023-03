Como cada 8-M desde hace unos años la manifestación feminista de Madrid fue el momento político cumbre del día y probablemente de la semana. Y eso que ni al Gobierno ni a Unidas Podemos parece que les ha salido la jugada como esperaban.

Después de recorrer la manifestación desde su primera cabecera hasta su final hacemos un análisis de varios aspectos que resultan más llamativos y que, en conjunto, pueden ser un buen termómetro para transmitirnos cómo está el feminismo en España.

Y la primera conclusión es que probablemente no atraviesa su mejor momento: la asistencia fue muy baja, la menor desde 2018 –teniendo en cuenta que en 2021 no hubo actos de esta envergadura por la pandemia del covid– y muy por debajo de la de años anteriores. ¿Será culpa de la ley trans? ¿De la del sólo sí es sí? ¿O quizá de las desavenencias entre los dos partidos del Gobierno? Sea por lo que sea, lo cierto es que, pese a convocar numerosos actos y dos manifestaciones sólo en la capital, el feminismo parece que ya no es una bandera de enganche tan fuerte como hace sólo unos años.

Otro aspecto llamativo es el abandono en el que el feminismo deja a las mujeres que realmente necesitan la solidaridad y el compromiso de todos: en esta manifestación hubo dos pequeñas representaciones de Afganistán e Irán que fueron olímpicamente ignoradas por todos los presentes. Mientras las jóvenes españolas se imaginan a sí mismas en un infierno de discriminación que no es cierto pasan completamente de aquellas que sí sufren hasta extremos insoportables precisamente por ser mujer.

Finalmente, analizamos también en este vídeo la imagen que ofrecieron las pancartas de los dos partidos principales que participaban en la manifestación: Unidas Podemos y el PSOE –enfrentados por el trono del feminismo– que llenaron la protesta de ministras cariacontecidas, cada una por una razón diferente,