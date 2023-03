Rosa Díez encuentra el puño comunista en la campaña sobre sexo de Montero y Pam

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico "las consecuencias de tener en España el Gobierno más machista y más irresponsable de la historia de la democracia". De hecho, "la semana del 8 de marzo ha sido como para mandar a casa a todo el Gobierno, empezando por su jefe, este feminista de cartón piedra al que casi un millar de agresores sexuales le deben las rebajas de sus condenas o la puesta en libertad".

Un Pedro Sánchez por cierto, ha recordado Rosa Díez, "que tiene tan poca vergüenza y es tan chulo que ni siquiera fue a votar la admisión a trámite de una ley para frenar la dinámica de soltar agresores sexuales, no votó ni telemáticamente". Para celebrar el 8-M el "macho alfa por excelencia, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, mandó un nuevo video esperpéntico y ridículo sirviendo café a unas mujeres seleccionadas para explicarles que gracias a la ley que acaban de aprobar, la igualdad estará garantizada en España".

Si esas mujeres no estuvieran seleccionadas, o si lo supieran, "le podrían haber contestado en lugar de asentir a las soflamas de Sánchez que la igualdad entre hombres y mujeres españoles se garantiza en el artículo 14 de nuestra Constitución".

Un 8-M fracasado y de odio

Rosa Díez ha querido destacar de las manifestaciones del 8-M, que han sido un total fracaso, el vídeo que publicó Angela Rodríguez, Pam, en el que se podía ver a la secretaria de Estado de Igualdad "muy alegre mientras escuchaba jocosamente a unas jovencitas que gritaban lamentándose de que la madre de Santiago Abascal no hubiera abortado".

Para Rosa Díez esto constituye un "delito de odio" además de demostrar ser un "sinvergüenza, ignorante y mala gente". Eso sí, ha puntualizado que "ignorantes serían las que lo gritaban pero no Pam, ella forma parte del Gobierno y tenían que haberla cesado ya".

"Me parece súper grave porque todos los españoles le debemos mucho a personas como Santiago Abascal y su familia que se jugaron la vida por defender la democracia". Por eso, considera Rosa Díez, "no se puede consentir que salgan gritando lamentándose de que no hubiera abortado, no puede ser más asqueroso todo".

Sin embargo Rosa Díez ha querido señalar a los responsables máximos "de este nivel de odio y degradación de la democracia" que "no son las gallinitas que colocó en el Gobierno el otro macho alfa, Pablo Iglesias, sino que el culpable de todo es Pedro Sánchez Pérez-Castejón que eligió esos compañeros de viaje y los sigue manteniendo hasta diciembre porque su única ideología es el poder y para mantenerse solo puede pactar con gentuza como él".

"Sánchez pudre todo lo que toca, pues también ha podrido el movimiento feminista como bien se ha visto en las manifestaciones de este último 8-M a las que no han acudido más que las que tienen un coche oficial o las que aspiran a tenerlo".

Nos dicen cómo tener sexo

Pero para terminar la semana el Gobierno nos tenía reservada una sorpresa más, el anuncio de Igualdad en el que se dice ‘ahora que nos veis, hablemos de feminismo’. En el anuncio "aparecen una mujer y un hombre para decirnos hasta cómo tener que disfrutar y cómo practicar el sexo".

Un anuncio, como la propia Rosa Díez ha denunciado en sus redes sociales, en el que "aparece el puño comunista, el símbolo del Partido Comunista, una ideología responsable de millones de crímenes de lesa humanidad y que ahora resulta que nos van a enseñar a las mujeres españolas a emanciparnos".

Campaña institucional del Ministerio de Igualdad. Con el dinero de todos los españoles, el símbolo del Partido Comunista. La ideología totalitaria, responsable de millones de crímenes de lesa humanidad , nos va a enseñar a las mujeres a emanciparnos … Son gentuza. pic.twitter.com/F8neTmwLBy — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 10, 2023

Rosa Díez antes de terminar su intervención es esRadio ha subrayado que "las mujeres normales, las que no somos de la secta, estamos hasta el gorro de todos ellos, de sus instrucciones, de sus vídeos, de sus anuncios, de que nos quieran negar el derecho a utilizar el libre albedrío o a ser feministas como nos de la gana". Por tanto, "si somos feministas no permitamos que nadie, y mucho menos los machos alfa, sus gallinitas o sus begoñitas nos digan cómo hemos de ser feministas".