Vox contradice por primera vez a Tamames aunque insiste en que "han acertado de lleno con el candidato"

Vox empieza a dar síntomas de desgaste ante una moción de censura que se les está atragantando por el candidato elegido. La permanente exposición de Ramón Tamames ante los medios de comunicación, donde vierte todo tipo de críticas contra el partido, ha obtenido este lunes la primera respuesta pública de la formación para contradecir sus afirmaciones en El Mundo.

"Yo no me iría a cenar con Pedro Sánchez", ha dicho el vicepresidente Jorge Buxadé, al ser preguntado por los medios en rueda de prensa sobre la invitación que Tamames ha cursado al presidente del Gobierno para despachar con él, justo antes de que se debata la moción de censura los próximos 21 y 22 de marzo, según ha confirmado Meritxel Batet después de que El País adelantarla la fecha, lo que ha criticado Buxadé, que no ha confirmado haber sido informado previamente de la decisión.

Ante las críticas del economista al supuesto uso excesivo de la bandera española por parte de Vox, Buxadé ha asegurado que "se sienten muy orgullosos" de los símbolos nacionales y que "el problema no es si Vox hace un uso excesivo de la bandera, sino todos aquellos partidos que concurren a las elecciones sin utilizarla". Es la primera vez que los dirigentes del partido salen a confrontar las declaraciones de Tamames, del que hasta ahora habían dicho que sus diferencias con Vox eran el principal motivo por el que le habían elegido.

La permanente crítica a los medios

Aún así, Buxadé ha asegurado que si los medios solo son capaces de criticar la moción de censura por la distancia que mantiene Tamames con el partido, es que "han acertado de lleno con el candidato", en línea con lo dicho la semana pasada por el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, quien aseguró que "cuantas más diferencias se encuentren", más motivos hay para apoyar la moción porque eligieron a un perfil independiente con ánimo de atraer a otros grupos.

Las mayores discrepancias que manifiesta el economista se refieren precisamente a la unidad de España, llegando a alinearse incluso con los separatistas cuando defiende que es nuestro país es una "nación de naciones", una "supernación". Este último término compartido también por Buxadé en el sentido de que España es una gran nación.

Al igual que Santiago Abascal, Buxadé ha cargado contra los medios de comunicación por sus críticas a la propuesta de Vox, al pedirles que "se aclaren" cuando señalan a quienes opinan como Vox por ser "extremistas" o "ultras", al tiempo que afean la conducta a quienes disienten del partido, como Tamames.

"Especialmente a los medios que giran en torno al PP nos reprochan que presentemos a alguien que en muchas cuestiones piensa como el PP, pues que le voten", ha reclamado elogiando la "generosidad, altruismo y altura de mira política" de Tamames, y de Vox por presentarle como candidato. La rueda de prensa la ha concluido con un "gran moción de censura la semana que viene".