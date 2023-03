La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa González, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, este martes, que, "para un médico, la Ley Trans supone una ruptura de lo que es hacer medicina": "Es una ley completamente anticientífica, que ha pasado por alto todo lo que es ciencia y el rigor de los tratamientos".

González, médico anestesista, ha denunciado que la citada ley "no ha partido de un estudio científico, de cuál es la condición de transexualidad, de qué supone para las personas" y ha lamentado que se base "en el autodiagnóstico": "Basta con autoafirmarte. Basta con decir: ‘Lo siento, lo quiero e, inmediatamente, lo soy’". Ante esta situación, "el profesional está completamente maniatado".

La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid ha subrayado la importancia de la "terapia exploratoria" y del "abordaje multidisciplinar": "A ese chaval tendrá que verle un endocrino, un psiquiatra, probablemente un psicólogo…". La doctora ha apuntado que, en el último año, "ha aumentado más de un 2000%" la demanda de menores que quieren cambiar de sexo. De estos, "un 40% tienen trastornos del espectro autista", y "hasta un 70% han sufrido abusos, maltrato o bullying".

González ha recordado que "la adolescencia, por definición, es un periodo de desarrollo". Por ello, "el bloqueo puberal que haces con las hormonas, que, además, tienen unos efectos secundarios brutales", hace que ese adolescente en desarrollo tome "decisiones que le determinan de por vida": "La despatologización se convierte en una patologización de por vida. Conviertes un cuerpo sano en un enfermo crónico".

A los jóvenes "ya les han metido el virus"

La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid ha indicado que, en el caso de las mujeres, estas, lo primero que van a recibir, es un "bloqueo hormonal": "Pasas de la transición social a ‘me hormono, decrecen los senos, cancelan la menstruación, me dan testosterona’. ¿Qué produce la testosterona? Cáncer. Uno la tiene en sus niveles fisiológicos y no pasa nada, pero nuestras células femeninas no tienen receptores de testosterona". Además, "se multiplica por cuatro el riesgo de enfermedades cardiovasculares".

González ha instado a frenar el "exceso de digitalización que tienen nuestros jóvenes": "El contagio llega a los chavales a través de las redes sociales. (…) Hay hasta series con hasta setenta capítulos en los que ellos llegan a ser los protagonistas y les proyectan las relaciones".

Como madre, tiene asumido que sus hijos van a cuestionarse si son "chico, chica, cisgénero, transexual", etcétera, porque, a los jóvenes españoles, "ya les han metido el virus de ‘cuestiónate tu identidad’". Finalmente, con respecto al papel que pueden jugar las autonomías, se ha mostrado optimista: "Se pueden cambiar las cosas, por supuesto que sí. Se puede hacer una alternativa más humana".