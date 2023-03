Las escalofriantes declaraciones del hijo de Juana Rivas por las que Italia ha decidido otorgarle a Arcuri su custodia

Después de 7 años batallando en los tribunales, la Justicia italiana ha decidido finalmente conceder la custodia en exclusiva del hijo menor de Juana Rivas a su exmarido, Francesco Arcuri. Lo ha hecho a través de una demoledora sentencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que desmonta punto por punto la imagen de "madre protectora" que la ministra Irene Montero dibujó de ella para justificar su polémico indulto tras haber sido condenada por sustracción de menores.

A lo largo de 32 páginas, la jueza María Antonella Sechi presenta así a Juana Rivas como una mujer con un "funcionamiento psíquico severamente patológico", que ha manifestado "grandes habilidades manipuladoras hacia los menores", algo que habría llegado a corroborar su propio hijo pequeño, al que separó de su padre cuando apenas tenía dos años.

Lo que ahora trasciende no solo es la confesión abierta de un chantaje que pone la piel de gallina, sino también cómo Rivas le obligó a grabar vídeos, manipuló sus mensajes de WhatsApp con distintas aplicaciones y le llevó en Granada a todo tipo de psicólogos aprovechando las últimas vacaciones de verano —pese a la prohibición taxativa de sentencias anteriores— con el fin de que el menor corroborase unos malos tratos que jamás habrían existido.

"Mamá me lava el cerebro"

Entre los informes a los que la magistrada se aferra para tomar su decisión, destaca el elaborado el pasado mes de septiembre por la Doctora Tradori después de que el menor regresara de sus vacaciones en España. "Es como si mamá me lavara el cerebro hablando de papá, diciendo mentiras como que papá me pegaba. Eso no es verdad", confesó Daniel. El niño, que acaba de cumplir 9 años, llegó a reproducir incluso una las frases con las que Juana Rivas le chantajeaba: "Tu papá te pega, te tira por las escaleras… Daniel, si no dices esto, no te dejo ir más a Carloforte (la ciudad en la que reside junto a su padre)".

Es como si mamá me lavara el cerebro hablando de papá, diciendo mentiras como que papá me pegaba. Eso no es verdad

Según su relato, su hermano mayor también habría tratado de presionarle. "Gabriel me dijo que si no decía eso, mamá iba a ir a la cárcel", le dijo a la doctora. Y eso es precisamente lo más espeluznante que trasciende de la sentencia: cómo Juana Rivas habría logrado manipular a su otro hijo, a punto de cumplir 17 años. "Su relación con su madre parece patológica", concluye la magistrada, quien añade que "está basada en el deseo de complacerla".

A lo largo de estos años, Gabriel ha denunciado reiteradamente los supuestos malos tratos sufridos a manos de Francesco Arcuri. En 2018, el diario ABC incluso recibió una carta teóricamente escrita por él en el que llegaba a decir que tenía miedo de que su padre les matase. Sin embargo, ningún psicólogo ni ningún tribunal ha dado nunca credibilidad a su relato, porque jamás se han encontrado pruebas, porque su actitud nunca ha casado con sus palabras y porque ha quedado constatado que el secuestro perpetrado por Juana Rivas "favoreció la estructuración de un proceso de alienación de la figura paterna". Aun así, debido a su próxima mayoría de edad, la Justicia ha dejado que decida por sí mismo con quien quiere vivir, por lo que él seguirá en Granada junto a su madre.

Vídeos y mensajes manipulados

Capítulo aparte merecen los vídeos y mensajes que Rivas ha pretendido usar contra Francesco Arcuri para conseguir la custodia del pequeño Daniel. "Me obligó a hacer vídeos, me obligó a decir que quiero vivir allí (en Granada), pero yo no quiero vivir allí, yo quiero vivir aquí", decía insistentemente el menor, quien, además, relató a los profesionales que siguen su caso en Italia que su madre había aprovechado las vacaciones de verano para llevarle a varias psicólogas para tratar de predisponerle contra su padre.

Me obligó a hacer vídeos, me obligó a decir que quiero vivir allí, pero yo no quiero vivir allí, yo quiero vivir aquí

Al no conseguirlo, una vez que el menor ya estaba en Carloforte, Rivas presentó unas capturas de pantalla de supuestos mensajes de su hijo pequeño, en los que éste le pedía ayuda "frente a una escalada de conductas cada vez más graves" por parte de su exmarido. La jueza rechazó, sin embargo, tales pruebas, tras pedirle a uno de los educadores que hablase con el menor para indagar si era cierto. El niño aseguró entonces "que él no había escrito tales mensajes, que en realidad habían sido escritos por la madre, usando aplicaciones y el sistema de capturas de pantalla para cambiar las fechas".

Con todo, la Justicia italiana corrobora que Juana Rivas no solo dificulta la "relación afectiva con el padre", sino que, además, "mina la serenidad" de sus hijos, sobre los que ejerce un "profundo daño psicológico". Con el fin de limitarlo al máximo posible, no solo le otorga la custodia en exclusiva a Francesco Arcuri, sino que, además, limita las visitas de la madre, de tal manera que, a partir de ahora, Rivas podrá verle "exclusivamente en Cerdeña". De esta forma, la magistrada confía en evitar que le siga llevando a psicólogas de parte, como hizo el pasado verano, para tratar que el menor interiorice unos malos tratos y unos abusos que jamás habrían existido.