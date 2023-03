El Gobierno reconstruirá la mayoría Frankestein para aprobar la reforma de pensiones y se lanza contra la CEOE

En la Moncloa no dudan que la reforma de pensiones, que el Gobierno ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, saldrá adelante con el respaldo de sus socios. El Ejecutivo ya tiene amarrados los apoyos de Bildu, tras un acuerdo para aumentar las pensiones de viudedad. Nadie duda del respaldo de ERC o del PNV. Dos partidos que, por ejemplo, en la Reforma Laboral se descolgaron.

Tras su paso por el Consejo de Ministros, el plan de Escrivá comenzará su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley, lo que permitirá añadir enmiendas. La figura es importante ya que el Gobierno, acostumbrado a atajos parlamentarios como los Reales Decretos que sólo deben ser convalidados y son cerrados, ha optado en esta ocasión por la vía clásica porque, entienden que "en el ámbito parlamentario se puede trabajar distinto". Un sinónimo de la sintonía que hay con sus socios en este asunto.

Vuelve la mayoría Frankestein

Durante las últimas semanas, las relaciones del Gobierno con la mayoría Frankestein no ha pasado por su mejor momento. A las tensiones provocadas por la Proposición de Ley del PSOE para modificar del "sólo sí es sí", con ERC y Bildu alineados con Podemos, se unió el fracaso para derogar la llamada "ley mordaza", debido a desacuerdos entre los socialistas y los separatistas sobre las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

En Moncloa culpan a sus socios de ir más allá de lo que estaba en la ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy y recuerdan que, para acabar con las armas de los antidisturbios, hay que modificar otra norma: la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En el entorno más próximo a Pedro Sánchez piden a los separatistas que asuman responsabilidades y declinan entrar a valorar la Proposición de ley que ERC ha anunciado que presentará para intentar acabar con la ley mordaza. "Veremos si presentan eso", afirman conscientes de que tiempo apremia antes de la disolución de las Cortes.

Recuperando el discurso más populista

En la Moncloa están decididos a recuperar el discurso más populista de Pedro Sánchez. Este miércoles, durante una rueda de prensa en Lanzarote tras la cumbre hispano-lusa, el presidente del Gobierno criticó la "sintonía y sincronía" que a su juicio "hay entre la derecha económica y derecha política". Un sinónimo de la Patronal y del PP que ese día estaban criticando duramente el plan Escrivá como "hipoteca de futuro" o "parche".

En el entorno de Sánchez critican duramente a la CEOE y al PP. "No se sabe quién maneja a quién", afirman mientras reprochan al principal partido de la oposición que "no presente una alternativa" a la reforma de pensiones. Incluso deslizan que Feijóo "no tienen equipo económico" y que depende de la postura de la CEOE. Una postura que recuerda a las críticas de Sánchez a la "derecha política, judicial, económica y mediática" de otras ocasiones.

Sumando apoyos comunitarios

A los argumentos que esgrimirán contra el PP, para defenderse de su negativa a una reforma que dispara las cotizaciones empresariales y de los trabajadores, se sumará la pinza que Moncloa ha hecho con Bruselas. El visto bueno de la Comisión al plan Escrivá ha gustado en la Moncloa. "Tendrá muy difícil oponerse estando Europa de acuerdo", afirman algunos miembros del Gabinete.

Otros califican de "irresponsable", que se opongan a una reforma estructural exigida por Bruselas a cambio de las ayudas comunitarias. "Intentan dificultar el cuarto pago de los fondos europeos", añaden en Moncloa donde van perfilando su argumentario antes de la tramitación parlamentaria.