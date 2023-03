Feijóo no apoyará la moción de censura de Vox para no "insuflar aire a un Gobierno en tiempo de descuento"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que no apoyará la moción de censura presentada por Vox para no contribuir a "insuflar aire a un Gobierno que está en tiempo de descuento". Así lo ha asegurado este sábado en Cartagena, donde ha lamentado que el debate que se celebrará los próximos días 21 y 22 de marzo "no va a ser una moción de censura real", sino que "va a ser un balón de oxígeno".

A su juicio, los últimos acontecimientos, y sobre todo los últimos desencuentros, demuestran que el actual Gobierno de PSOE y Podemos "está en funciones" y que "el apego al cargo es el único pegamento que amalgama la coalición rota". Precisamente por eso, ha vaticinado que Sánchez ganará la moción "sin ningún esfuerzo". Sin embargo, para el PP lo importante no es ganarle en la Cámara Baja, sino derrotarle en las urnas: "Le ganaremos en mayo y después le ganaremos cuando convoquen las elecciones generales, porque, aunque gane una votación en el Congreso, ha perdido a la gente".

Nueva crisis de Gobierno

Además, el líder de los populares ha ridiculizado la que será la enésima crisis de Gobierno de la coalición, ya que está previsto que esta semana las ministras de Sanidad e Industria, Carolina Darias y Reyes Maroto, dejen sus cargos para centrarse en su labor como candidatas a las próximas elecciones municipales. "La pregunta que nos podemos hacer es si este Gobierno no ha estado en crisis en algún momento, y la respuesta es que este Gobierno vive en una crisis permanente", ha dicho Feijóo.

En esta línea, el presidente del PP ha recordado que, en cinco años, Sánchez ha nombrado a 40 ministros. "Y estoy convencido de que ni vosotros ni yo somos capaces de enumerar la mitad", ha apostillado. De los actuales, ha lamentado que algunos estén "desaparecidos", como Alberto Garzón; otras "aparcadas", como Irene Montero; y otras "en campaña", como las ya citadas Darias y Maroto o Yolanda Díaz, quien "está haciendo campaña contra el Gobierno del que es vicepresidente y contra el partido que la nombró vicepresidenta".

Mensaje a los "socialistas no sanchistas"

Por otro lado, el líder de los populares ha ironizado con uno de los últimos eslóganes del PSOE: "Defiende lo que piensas". Feijóo se pregunta si no será un "sarcasmo", habida cuenta de que "Sánchez ha hecho exactamente lo contrario de lo que siempre ha dicho y nadie sabe lo que piensa".

En todo caso, ha hecho un llamamiento a los "socialistas no sanchistas" para que hagan caso a dicho lema. "Tienen razón, que defiendan lo que piensan. Si pensáis que no se puede dormir con Podemos en el Gobierno, defendedlo; si pensáis que Bildu y el independentismo no pueden tener la llave del Gobierno de España, defendedlo; si pensáis que la corrupción hay que combatirla y no despenalizarla, defendedlo; si pensáis que el feminismo y la igualdad es un punto de encuentro y no un campo de batalla, defendedlo —ha animado Feijóo—. Y defendedlo de aquel que ha gobernado en contra de todo lo que pensáis los socialistas y de todo lo que habéis representado en los últimos 40 años en España. Defended lo que pensáis, defended vuestro partido y retirad la confianza al sanchismo de una vez".