Page, Puig y Lambán plantan a Sánchez alegando motivos personales

El Comité Federal del PSOE es un macro-órgano interno de, en torno, a 300 miembros. Por eso ha llamado la atención la ausencia de tres de sus barones más importantes. El castellano-manchego, Emiliano García Page, ha excusado su presencia por la muerte de un ganadero albaceteño. "Eran bastante amigos", han afirmado en su entorno donde recalcan que también este sábado tiene agenda institucional en Albacete.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, estaba confirmado pero, al final, no ha acudido a Ferraz por un "imprevisto familiar". En cambio, el valenciano, Ximo Puig, se ha ausentado por motivos de agenda. Da la casualidad que los tres son los barones más críticos de la gestión de Sánchez.

Canarias y el caso Tito Berni

Quien sí ha acudido, pese al escándalo Mediador, es el canario, Ángel Víctor Torres, quien ha eludido responder si el caso le pasará factura. "El PSOE viene unido, con fuerza para repetir los resultados de 2019", ha afirmado a la entrada de la sede del PSOE donde se ha celebrado el encuentro. "

En nuestra organización, que está en contra de la prostitución, no cabe quien lo use", ha añadido sobre el "Tito Berni" y ha añadido que "no hay ningún miembro del Gobierno de Canarias investigado", pese a la detención del ex director general de Agricultura y sobrino de Fuentes Curbelo.

Barbón y el "sólo sí es sí"

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, se ha referido a la entrada de Ferraz al "ruido que hay en la política madrileña". Sobre la ley del "sólo sí es sí", que Sánchez ha eludido hablar dentro, el líder socialista asturiano ha defendido que se reforme la ley.

"Si los ciudadanos valoran eso como una decisión desacertada de una parte de los partidos políticos, eso lo juzgarán en las urnas", ha afirmado mientras ha puesto el foco en que "son elecciones autonómicas y municipales".

Lobato contra Mónica García

Otros secretarios generales que han hablado han sido el líder madrileño, Juan Lobato, que ha defendido que, cuando era alcalde de Soto del Real, aprobó una ordenanza para que todas las subvenciones para "las familias numerosas se apliquen con un tope de renta y de forma progresiva" . Una indirecta, nada indisimulada, a la líder de Más Madrid, Mónica García, que ha cobrado el bono social térmico.

En Castilla y León, donde no tendrán elecciones autonómicas, su líder, Luis Tudanca, ha afirmado que allí "tienen que enseñar lo que no debe pasar en el resto de España: el pacto entre la derecha y la extrema derecha" que, a su juicio, "supone ataques a los derechos y libertades"