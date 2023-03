Una veintena de asociaciones de hombres pide resignificar el 19 de marzo como 'Día del Padre Igualitario'

En plena polémica por la supresión de la celebración del Día del Padre en los colegios, hay quien propone cambiar el significado de tal efémeride. Es el caso de una veintena de asociaciones de hombres por la igualdad, quienes, en colaboración con la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), han pedido la resignificación del 19 de marzo como 'Día del padre igualitario' frente a lo que consideran un "modelo patriarcal tradicional y su derivada comercial".

Los promotores de la propuesta aseguran que "no existe la paternidad igualitaria si no hay corresponsabilidad en la crianza, entendiendo por tal el cuidado autónomo (no 'ayudante') de la criatura durante el mismo tiempo que la madre en cómputo semanal, mensual o anual --según cada familia-- hasta la mayoría de edad de los hijos". En este sentido, denuncian tanto "los ideales tradicionales de maternidad intensiva y la paternidad distante/proveedora" como las actuales "leyes laborales y la organización del trabajo".

Este 19-M, #diadelpadreigualitario , nos sumamos a las reivindicaciones de la @PPiiNA y @AhigeAndalucia para celebrar la igualdad y a los #hombresquecuidan Por una paternidad comprometida, cuidadora, afectiva, implicada y presente.https://t.co/pkjDX21762 — Red de Hombres por la Igualdad - Granada (@rhxi_granada) March 18, 2023

Cambios en la legislación

A su juicio, para lograr esa corresponsabilidad es urgente "remover las barreras estructurales y personales que la impiden" y, por ello, reclaman al Estado la "corrección" de la ley de permisos por nacimiento para que permita y facilite "el uso sucesivo" de estos más allá de la simultaneidad en las semanas de recuperación del parto que cada madre necesite, de manera que el padre pueda quedarse al cargo de la criatura de forma autónoma durante el mismo tiempo que la madre y se alargue así todo lo posible el cuidado del bebé en el hogar durante el primer año de vida.

También llaman a una reducción de la jornada laboral a 35 horas o menos, en cómputo semanal de 5 días para todas las personas trabajadoras sin pérdida de salario, de manera que los padres y las madres puedan atender diariamente a sus obligaciones de cuidado sin que las madres, "por presión social patriarcal", tengan que renunciar a su desarrollo vital y profesional.

Sus compromisos personales

En cuanto a lo que a ellos respecta, los hombres que integran estas asociaciones se comprometen al disfrute de las actuales 10 semanas voluntarias del permiso por nacimiento de forma sucesiva con la madre, si no hay veto del empleador, para "cuidar autónomamente de la criatura el mismo tiempo que la madre"; para "facilitar la vuelta de ella al empleo sin merma de su desarrollo profesional y sin preocupación por la criatura" y para "alargar al máximo el tiempo de cuidado integral del bebé por sus progenitores en su primer año de vida".

Del mismo modo, se comprometen a una reducción legal de horas semanales trabajadas y/o a los arreglos laborales que hagan falta para cuidar de las criatura tras el primer año en adelante y a renunciar a cualquier posibilidad de promoción profesional que suponga una menor disponibilidad para el cuidado corresponsable, o implique el retroceso profesional o el abandono del empleo por la madre.