El demoledor alegato de una madre lesbiana a favor del Día del Padre que ridiculiza a quienes lo censuran

La polémica supresión de la celebración del Día del Padre en cada vez más colegios de toda España ha generado un encendido debate en las redes sociales, con opiniones a favor y en contra de la medida. Entre todas ellas, sin embargo, destaca un vídeo de Tik Tok que ya se ha hecho viral, protagonizado por una madre lesbiana que, en contra de la corriente dominante en el activismo LGBTI, defiende y celebra este 19 de marzo con sus hijos.

"Mi nombre es Omaira y tengo 37 años. Cuando tenía 5 añitos, mi padre falleció y, en mi colegio, se ha celebrado toda la vida el 19 de marzo el Día del Padre. Y no, no tengo ningún trauma", arranca su alegato. A continuación, explica que sus dos hijos "nacieron en una familia con dos mamás" y, por tanto, no tienen ninguna figura paterna en casa. "Y en su colegio llevan seis años celebrando el 19 de marzo el Día del Padre y no, tampoco tienen ningún trauma", aclara.

La mejor inclusión, la naturalidad

Cuando llegaba este día, ella solía llevar unas flores a su padre al cementerio y regalaba a su madre el "detallito" que preparaba en el colegio. Sus hijos se lo regalan a ella el Día de la Madre y a su "mami" el Día del Padre. "Ellos saben perfectamente que nacieron en una familia donde no hay papá. Hay mamá y mami, que no ‘progenitora gestante’ y ‘progenitora no gestante’", matiza mostrando su rechazo al nuevo lenguaje que el activismo queer pretende imponer.

Ellos no tienen padre, pero sus compañeros sí. La mejor inclusión para la diversidad de familias que hay hoy en día es la de tratarlas con naturalidad

"Es más, sólo tienen 6 añitos y entienden perfectamente que el Día del Padre siga siendo el Día del Padre, porque ellos no tienen padre, pero sus compañeros sí. La mejor inclusión para la diversidad de familias que hay hoy en día es la de tratarlas con naturalidad, con normalidad", defiende visiblemente indignada por la polémica que este asunto ha generado.

¿Y el Día de las Familias?

Desde su punto de vista, la solución no pasa por suprimir esta efeméride, ya que, a su juicio, también habría que suprimir entonces ese Día de la Familia que muchos colegios celebran como alternativa: "Yo, a los 11 años, me quedé huérfana absoluta. Mi madre también falleció. Estuve en un centro de menores y allí había niños que no tenían familia… ¿Hemos pensado en suprimir el Día de la Familia pensando en estos niños? Creo que no".

Estuve en un centro de menores y allí había niños que no tenían familia… ¿Hemos pensado en suprimir el Día de la Familia pensando en estos niños? Creo que no

Con todo, si algo tiene claro esta madre canaria es que lo que hay que hacer es dejarse de "inventar cosas"-en referencia a la profesora de Jerez que ha propuesto el Día de la persona especial- y seguir homenajeando a padres y madres cuando toque. "Porque resulta que el Día de la Familia ya lo celebramos en abril y también existe un día del tío, del primo, del hermano, del sobrino, del techo, del piso… -subraya con ironía- Existen días para todas las cosas".

Educación y diversidad

Así, insiste en que lo importante es "educar a los niños en casa para que ellos entiendan que la realidad de cada uno es diferente" y seguir respetando las tradiciones con naturalidad. "Lo que debería seguir haciéndose en el colegio es celebrar cada día con normalidad, sin tener que quitarles a unos cosas, porque los otros no las tienen; enseñar a los niños a convivir entre ellos y a respetar la situación que tenga cada uno en casa, sin más".

Ella, por su parte, asegura que este 19 de marzo seguirá celebrando el Día del Padre, y el primer domingo de mayo, el Día de la Madre. "Y desde aquí felicito a todos los padres del mundo entero, incluido el mío", concluye.