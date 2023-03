La mayoría de los colegios públicos censuran la celebración del Día del Padre y los religiosos empiezan a sucumbir

El supuesto audio de una profesora de Jerez anunciando la decisión de no celebrar el Día del Padre ha destapado esta semana una tendencia cada vez más generalizada en los colegios públicos de toda España. "La polémica ha saltado por un caso, pero la realidad es que desde hace años la mayor parte de los centros educativos se han desmarcado de esta tradición", asegura a Libertad Digital María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

Junto a los públicos, muchos religiosos empiezan a sucumbir a la tendencia. No en vano, esta semana también trascendía la decisión del Colegio San Agustín de Guadarrama, donde las profesoras de infantil han remitido una circular a los padres para justificar su decisión: "Cada vez nos encontramos con una mayor diversidad de familias dentro del aula y, en ocasiones, el realizar una manualidad para mamá o para papá puede ocasionar una situación difícil de gestionar con el niño o la niña".

Atrás quedan así las tradicionales manualidades con las que cada 19 de marzo los niños obsequiaban a sus padres: de los ceniceros de barro que causaban furor en los 90, a las corbatas de papel o las huellas de manos y pies que los más pequeños estampaban con la ayuda de sus maestras. "Los tiempos han cambiado, los modelos de familia también y si alguien quiere seguir haciéndolo, que lo haga en casa", sentencia Capellán.

El porqué de la decisión

Para la presidenta de CEAPA la razón es evidente: "Ahora mismo existen muchos tipos de familias y, en algunas, la figura del padre como tal no existe. Para no hacer daño a nadie, lo mejor es evitar estas celebraciones en el ámbito escolar". En todo caso, Capellán aclara que no se trata de un ataque a los hombres, puesto que lo mismo sucede con el Día de la Madre.

Frente a la salomónica decisión de acabar con ambas efemérides, hay quien no entiende por qué aquellos que pertenezcan a una familia monoparental o que tengan dos padres o dos madres no pueden participar igualmente en la elaboración del detalle y regalárselo a sus progenitores o a sus abuelos. Sin embargo, esta opción tampoco parece convencer a las numerosas asociaciones LGBTI que se han pronunciado sobre este asunto en los últimos días. "Trasmitirle a un niño la idea de que su familia es rara porque tiene dos padres o dos madres es una forma de señalarles", denuncian desde Galehi, la Asociación Estatal de Familias Homoparentales.

Por todo ello, unos y otros creen que lo mejor es que la decisión de qué hacer este 19 de marzo se tome en casa. "Nosotros no queremos que se deje de celebrar el Día del Padre, pero creemos que no tiene por qué celebrarse en las aulas, donde, además, hay muchísimo currículum y, por tanto, muchísimas cosas a las que dedicar tiempo", alegan desde CEAPA.

Las polémicas alternativas

Este último argumento se repite con frecuencia. "Luego nos quejamos de que los niños no llegan a dar todo el temario, pero queremos que celebren el Día del Padre", critican los detractores de esta efeméride. Sin embargo, lo que proponen no es no hacer nada, sino sustituir esta celebración por el Día de las Familias, que se conmemora el 15 de mayo, aunque algunos centros eligen otra fecha.

"En la mayor parte de los colegios ya es lo que se hace y, además, es que de esta forma no solo se evita la polémica, sino que, además, se puede aprovechar para explicar precisamente los nuevos modelos de familia que existen", propone María Capellán. La alternativa, sin embargo, tampoco está exenta de controversia, por cuanto hay quienes advierten de la carga ideológica que pueden conllevar tales charlas.

Mayor revuelo ha suscitado si cabe la opción elegida por la famosa profesora de Jerez, cuyo audio se ha hecho viral esta semana. "Lo que vamos a celebrar es el Día de la persona especial", les explica a los padres. Así, en este centro educativo, el 19 de marzo perderá toda su esencia para ensalzar a cualquier persona del entorno del menor que, además, ni si quiera tiene por qué ser de la familia. "Por ejemplo, el primo Jaime, que es con el que más se divierte el niño", propone la maestra.

Su alegato ha sido duramente criticado en redes sociales por ciudadanos anónimos, pero también por famosos como Bertín Osborne. ''¿Quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado… ¿Que no se puede celebrar el Día del Padre? Y cuándo sea el Día de la Madre, ¿qué será?, ¿de la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta tía? -se preguntaba en un vídeo publicado en su perfil de Instagram- ¿Nos hemos vuelto locos todos o estoy loco yo, o ella, o el país?.