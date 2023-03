"El Mediador" se presenta en el Congreso buscando a los diputados del PSOE: "A ver si dicen que no me conocen"

Justo cuando la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, decretó un receso de media hora para comer, Marco Antonio Taraconte llegó al Congreso. Más conocido como "el mediador", es la persona que da nombre al caso que tenía al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias "Tito Berni" como enlace en la Cámara Baja

"He venido a recordar mi trabajo, la puerta trasera, el hotel...", afirmaba ante una nube de medios que se congregaban ante las puertas del Congreso. El canario aseguraba que quedan más nombres por salir.

"¿Ustedes se creen que se van con 15 congresistas a cenar por la cara?", afirmaba el conseguidor del exdiputado socialista que insistía en que las cenas en Ramsés fueron "pagadas por un empresario de la trama" con el objetivo "de montar placas solares por toda España". El Mediador dejaba más incógnitas. "¿Qué hicieron las mujeres que fueron a la cena? Ahí lo dejo", afirmaba.

Buscando a "Indalecio"

El objetivo de Taraconte era señalar a los diputados del PSOE que a esa hora salían a comer. "Me dirijo como persona, Indalecio y compañía salen, a ver si dicen que no me conocen", afirmaba en referencia al diputado del PSOE por Almería, Indalecio Gutiérrez. No hubo suerte y El Mediador no llegó a coincidir con el congresista.