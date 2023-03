Pedro Sánchez ha replicado al líder de Vox con un discurso que ha traído escrito desde la Moncloa, impreso con letra bien visible, y se ha notado. Sólo ha hecho dos referencias a la arenga de Abascal para reprocharle que no haya hecho referencias a Ucrania y a Putin.

Ha habido que esperar a la contrarréplica, que también ha leído, para escuchar una mención a la presentación de la moción por parte de Abascal, como las críticas de Vox a la prensa que le critican, para afirmar que en España los medios "son libres e independientes"

El resto de la perorata presidencial ha sido repetir algunas de las ideas que ya esbozó este sábado ante el Comité Federal del PSOE, salvo varios chascarrillos de nueva creación, como cuando ha asegurado que "Vox es la política española como la comida ultraprocesada a la comida mediterránea" o que "Vox es como el glutamato, un potenciador del sabor extremo".

Uniendo al PP y Vox

Sánchez ha dibujado al PP y Vox como "dos gotas de agua" aunque "tarden en separarse" y que "lo único que añaden" los de Abascal es "un plus de brutalidad con los que no pueden defenderse". El presidente del Gobierno ha calificado la moción de censura como "show parlamentario estrambótico" de una persona, en referencia al líder de Vox, que "se esconde" y que ejerce de "telonero", de un "candidato interpuesto" mientras "se disfraza de profeta y proclama la emergencia nacional".

Sánchez ha creído necesario recalcar que la moción no es "por la Constitución, ni por la corrupción, ni por la economía". "Ustedes tienen una mala relación con el feminismo, con la diversidad sexual pero tiene una relación aún peor con la verdad. Son incompatibles con la verdad", ha afirmado el presidente quien, en esa ocasión, ha calificado la moción de censura como "de tierra quemada".

Contra el PP

El líder socialista ha aprovechado para cargar contra Alberto Núñez Feijóo. "Este delirio no le deja ni frío ni caliente", ha afirmado Sánchez que ha calificado la abstención de los populares como "un pago en diferido". "Señorías del PP tengan en cuidado, la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar las deudas", ha añadido Sánchez

Sánchez ha atestiguado que "si a alguien hay que censurar es al PP por tener secuestrada la Constitución". El presidente del Gobierno ha recordado que esta es la segunda moción que le ha presentado Vox en lo que va de legislatura y le ha reprochado que, en la primera en 2020, "en plena pandemia" no presentasen "ni una propuesta sanitaria". "Ustedes cortejaban a los antivacunas cuando fueron las vacunas las que no sacaron de este horror", ha afirmado.

Confrontando modelos

Aprovechando esa moción, Pedro Sánchez ha hecho una ucronía para imaginar "cómo sería España si hubiese salido adelante la primera moción de censura". A partir de ahí, el presidente del Gobierno ha confrontado modelos y ha defendido sus medidas económicas y sociales. "El SMI se habría congelado en los 930 euros" o "no habría 4 millones de abonos transporte", ha asegurado por citar un par de ejemplos.

"Ustedes votaron en contra de todo esto. Una España que no habría sido posible con ustedes", ha afirmado Sánchez quien se ha acordado de Pablo Casado por votar "no" a la moción de censura. "Aquel partido tuvo un momento de lucidez", ha elogiado Sánchez mientras que ironizado afirmando que espera que "no presente una tercera moción de censura antes de que acabe la legislatura" porque ahora ya tiene al PP "a un pasito del ‘sí’ "

"Un garbanzo negro"

El presidente del Gobierno ha evitado mencionar el Caso Mediador. Sólo ha lamentado que se ponga "el grito en cielo por un garbanzo negro", en referencia al Tito Berni, "cuando estuvieron años chapoteando en la olla negra de la corrupción". Sánchez se ha referido en varias ocasiones al "chiringuito que le montaron en la Comunidad de Madrid", en referencia a su paso por la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio.

"Usted estuvo cerca de esa olla porque el chiringuito que se montó en la CAM fue con un presidente que se llamaba Ignacio González", ha añadido Sánchez. No ha sido la única mención. Más tarde la ha recordado para reprocharle que llamase "paguitas" a determinadas ayudas. "Esas paguitas no alcanza el monto que a usted le ingresaban cuando trabajaba en el PP", ha afirmado el presidente del Gobierno.

Defendiendo a Montero y Belarra

Sánchez también ha salido en defensa de las ministras de Irene Montero y Ione Belarra y ha afirmado que Abascal "llamó locas a dos ministras del Gobierno de España". En realidad, lo que el líder de Vox afirmó en un mitin era que en el Ejecutivo habría ministras "locas de odio". Sánchez ha pedido al líder de Vox que "retire esos insultos si le queda algo de dignidad".