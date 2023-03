Tamames critica la "autocracia" de un "autoritario" Sánchez que le acusa de "blanquear a los herederos de Blas Piñar"

El candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, ha protagonizado un discurso sin demasiadas sorpresas, después de que fuera filtrado la semana pasada a la prensa. Aunque ha incluido algunos cambios, como referencias al caso del Tito Berni, el grueso de su contenido se ha mantenido. El economista ha hecho una defensa de la unidad de España y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer instaurar una "autocracia" vestida con "falsos ropajes de democracia".

Después de tres intensas horas de enfrentamiento entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez, y después de un breve receso de apenas unos minutos, Tamames intervenía desde el escaño del líder de Vox haciendo un repaso primero a su vida y su trayectoria profesional para explicar después los motivos por los que decidió aceptar la oferta para encabezar la moción de censura. "Un tributo a España", resumía, defendiendo la "Transición española".

Critica la gestión de Sánchez

Tamames se refería a algunas de las leyes ideológicas del Gobierno para hacer una defensa de la convivencia nacional o la "primera lengua materna", reprochando a Sánchez "dividir" a los españoles y "faltar a la verdad" con su Ley de Memoria Democrática. A continuación, criticaba la "sobrerrepresentación separatista", en línea con el argumentario de Vox, que no ha contradicho, a diferencia de sus manifestaciones en los medios de comunicación.

La eliminación de la Ley de sedición o la reducción del delito de malversación también han estado presentes en su discurso, que se ha prolongado durante 50 minutos, más breve de lo previsto después de que se conociera que superaba las 40 páginas, siendo el definitivo de 32 hojas.

Aunque en el documento escrito había varias referencias a la petición de convocar elecciones anticipadas, en su intervención oral no se ha referido a este asunto, implícito en el discurso de Santiago Abascal, que sí ha recordado varias veces que este era el objetivo de la moción de censura.

Sánchez lee su respuesta

Sin embargo, el presidente del Gobierno comenzaba su intervención reprochándole "el punto en común" que "Vox, el PP y usted" tienen y "es reclamar elecciones anticipadas", pese a que Tamames lo obviaba en su versión recortada.

Sánchez se limitaba a leer un taco de folios escritos a ordenador, que traía en su cartera, y que se basaba en el discurso filtrado, obviando los cambios. Algo que le recriminaba el candidato a la presidencia, Tamames, desde el escaño cuando el presidente del Gobierno ya llevaba 45 minutos leyendo. "Usted ha traído aquí 20 folios", afirmaba mientras Batet le cortaba.

Sánchez elogiaba el "tono del debate" de Tamames por " aportar ideas y no insultos a su debate". Hasta ahí las flores. Sánchez añadía a continuación que no creía que la moción "fuese la mejor idea que haya tenido en su vida". "Vox no es un partido más. Es otra cosa", añadía mientras le acusaba de "blanquear a Vox". "Usted no toma la palabra con el partido comunista , tampoco con el CDS. Quienes impulsan su moción de censura son los herederos de Blas Piñar", afirmaba Sánchez sobre la Transición.

Sánchez le reprochaba que "mencionase problemas" pero no haya aportado "ninguna solución". "Lo que no puede explicar Abascal ni usted es qué habría hecho usted de diferente. Usted no habría puesto en marcha los ERTE? ¿No habría aumentado el gasto en salud?", afirmaba Sánchez leyendo los folios que le escribieron en Moncloa.