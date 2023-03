Las frases de Tamames: de la cafinitrina para Patxi López a Isabel la Católica

El candidato de Vox a la moción de censura tomó la palabra este miércoles para responder a los grupos y dejó frases especialmente duras con Patxi López, que utilizó un tono bronco e inusualmente alto para atacar a Vox y al PP. Estas son algunas de las más destacadas:

"Esto es un mitin preparatorio del 28M"

"Hemos visto las dos Españas, peor que las del 36. Buscan la separación, la división. No es correcto. Un parlamento está para hablar de las cosas importantes".

"Yo no me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional. Me produce el anterior orador (Patxi López) una situación preocupante, casi patológica. Estaba camino del infarto".

"Utilizan a las mujeres como moneda de cambio. Ustedes son los mejores, los más listos, los más buenos. Para mujeres tenemos aquí a una Isabel la Católica que en el siglo XVI tenía más poder que el Rey".

"Tenemos hoy más violaciones que antes de esta oleada feminista".

"Se ha contagiado con un virus al resto del Gobierno: tienen el síndrome de la Moncloa".

"Esto es una casa para hablar, no para dar gritos".

"Patxi, se excita usted demasiado. Le recomiendo mayor tranquilidad, está hablando usted con su camarada Tamames, no me ponga en el brete de acompañarlo con una cápsula de cafinitrina".

"El franquismo debería ser el último reducto (…) no se puede hacer Historia desde el BOE, sino desde la verdadera historia".

"Ser antifranquista hoy no tiene ningún mérito".

"Lo que se ha hecho con el Código Penal no es propio de adoradores de la democracia y la seguridad jurídica".