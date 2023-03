El candidato a la moción de censura, Ramón Tamames, ha lamentado en su respuesta a los grupos en esta segunda jornada de debate la falta de consenso demostrada por los partidos con sus intervenciones, especialmente después del exaltado discurso del portavoz socialista, Patxi López, que ha reivindicado a gritos la exhumación de Franco y ha hablado de los muertos en la Guerra Civil.

"Pensaba que íbamos a tener más puntos de coincidencia que de controversia en esta sesión elevada a sesión mitinera", ha dicho el economista en referencia al 28-M, con ciertas dificultades para no perder el hilo de todo lo que tenía apuntado en sus papales.

Tamames ha alertado a los diputados de que sus palabras "exacerbadas" para "crear una situación de amigo-enemigo" puede acabar derivando en "las dos Españas, las del 36" y les ha reprochado "buscar la división" en la sede de la soberanía nacional que "está para hablar de cosas importantes".

"Un cabeza de moción de censura no tiene por qué entrar en luchas intestinas del Parlamento", se ha excusado para no alargarse excesivamente en su respuesta a todos los grupos, visiblemente enfadado con las palabras del portavoz socialista, Patxi López, al que incluso ha recomendado tomar cafinitrina para que no le termine dando un infarto. "Le recomiendo mayor tranquilidad", remataba ante las risas de López que se tomaba con humor la recomendación.

Franquismo y fascismo

Después de su duro discurso del portavoz socialista contra Tamames, Vox y el PP, el candidato a la moción de censura ha reprochado al PSOE su utilización partidista de la Guerra Civil, criticando que se "haga Historia desde el BOE" o su falta de oposición al régimen cuando Franco estaba vivo, hace más de 40 años.

"¿Qué hacían en la época de Franco?", les ha preguntado de forma retórica a los socialistas para acabar acusándoles de "vegetar y vivir lo mejor posible". "Ahora ser antifranquista no tiene ningún mérito, a moro muerto, gran lanzada", remataba tirando de refranero español.

Tamames les reprochaba su banalización del término "fascista" para referirse a Vox, acusando al Gobierno de "tener el síndrome de la Moncloa" y "creer que lo están haciendo muy bien", llegando a recomendar a Pedro Sánchez que salga a la calle para darse un baño de realidad, recordando que ya hizo gala de su falta de respeto por hacer esperar al Rey Felipe VI durante la celebración de la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre para huir de los abucheos. Por último, ha defendido la monarquía parlamentaria como la mejor garantía de democracia en España.