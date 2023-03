Este viernes el secretario de la asociación ecologista La Braña, Iván Alonso Estalayo, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal, Rosa Sánchez Casas, han visitado Es la Mañana de Federico para analizar el daño que los parques eólicos están haciendo en zonas especialmente protegidas por su valor turístico o paisajístico como sucede en la zona de La Braña en la sierra palentina, o en la zona del Tremedal y la Sierra de Albarracín.

Iván Alonso denunciaba que desde su asociación llevan más de 20 años "denunciando esto y recibiendo críticas de otras asociaciones ecologiastas". Hace 20 años (y hace dos también) criticar los aerogeneradores y su impacto sobre zonas naturales especialmente protegidas no tenía buena prensa, y menos dentro del mundo del ecologismo militante. "En estos 23 años hemos visto que estas instalaciones no han redundado en más puestos de trabajo. No han conseguido fijar la población y han espantado al turismo". Además, "la destrucción que generan" es enorme, decía: "Los molinos tienen de ecológico lo que yo de subsahariano".

Entonces, y ahora, denunciaba Alonso, se ha permitido "instalar parques eólicos en zonas especialmente protegidas" por su valor ambienta. Y tanto entonces, como ahora, es un escándalo.

En cualquier caso se ha mostrado optimista: "Es posible ganar en la lucha contra la instalación de estos aerogeneradores", decía: "Es una cuestión de paciencia. Es cuestión de estudiar la jurisprudencia y copiar lo que han hecho otros y sí. Se puede parar. Es un maratón en el que hay que aburrir a las empresas", decía. Según contaba, la estrategia es oponerse con vehemencia y en los tribunales. Ante las dificultades, las empresas desisten y buscan otras ubicaciones ya que son muchos los enclaves que quieren apuntarse a estos proyectos. "Viene el comisionista, habla con el alcalde, que normalmente quieren completarse el sueldo, y dicen: "cómo no, si esto es moderno y ecologista"".

Por su parte, Rosa Sánchez Casas ha dejado claro que "los vecinos de Orihuela y la sierra de Albarracín no nos vamos a dejar comprar". Se ha mostrado orgullosa de tener "un entorno paisajístico incalculable" y a ese valor "no se le puede poner precio".

Para Sánchez Casas, el intento de llenar la sierra de Albarracín de aerogeneradores "es un gesto de soberbia". Y añadía: "Si el Gobierno de Lambán es incapaz de resolver los problemas de los aragoneses, ahora se está caraterizando por querer hundirnos. En Albarracín nos están echando del territorio." Para Rosa Sánchez Casas, "en nada tienen que ver nuestra realidad con la que nos normatizan desde las ciudades".

Sobre los acuerdos que se proponen a los ayuntamientos y que, en muchas ocasiones, pesa en la decisión de instalar un parque eólico, "los alcaldes no se dan cuenta de que ven cinco euros delante de sus narices pero no ven los 50 aueros que nos quitan por detrás", porque con la instalación de estos parques eólicos, es mucha la riqueza que se pierde. Para muestra, un botón: "donde ponen un parque eólico, el precio de la vivienda, por ejemplo, cae de media un 30%".