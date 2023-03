La trama del Tito Berni manejó informes de sistemas de drones de la Guardia Civil en pleno mandato de Marlaska y Gámez

El Juzgado nº4 de Santa Cruz de Tenerife sigue recopilando pruebas de la trama del Tito Berni. Y las conversaciones intervenidas apuntan a una red de acceso a información clave que podría habría permitido a las empresas beneficiadas tener conocimiento de las necesidades de la Guardia Civil en materia de seguridad para, posteriormente, poder ofrecer servicios o bienes cuya adquisición fuese justificable por los órganos de decisión de las compras en cuestión. Así, la trama del Tito Berni manejó informes de los sistemas de drones de la Guardia Civil. Y la hizo en pleno mandato de Fernando Grande-Marlaska y la recién dimitida como directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Los equipos de investigación de la propia Guardia Civil han filtrado ya todas las contrataciones públicas de todo el listado de empresas con las que mantiene vinculación uno de los empresarios de la trama del Tito Berni. El empresario en cuestión es uno de los que, según los datos de la investigación judicial, más relación tenía con el general Espinosa vinculado a la Fundación Internacional Iberoamericana del Gobierno de Pedro Sánchez. En el barrido han salido a la luz dos departamentos vitales en el Gobierno, además de la Fundación oficial en la que se encuentran Nadia Calviño, Pilar Llop, José Manuel Albares y 14 secretarios de Estado. Uno de los departamentos es el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska. Y el otro es, directamente, Presidencia. La Presidencia donde se encuentran Félix Bolaños y Pedro Sánchez.

Uno de los bienes más adquiridos a la trama son los drones. Y justo sobre ese aspecto, las conversaciones intervenidas por la Policía Judicial demuestran que la trama habló con el general Espinosa de un informe en el que figurase un detalle de los dispositivos de la Guardia Civil. Una guía básica para saber qué ofrecer al cuerpo y que pudiese ser justificado por las autoridades como una compra necesaria.

El informe de Policía Judicial señala que "de la información obrante en el teléfono móvil de Navarro Tacoronte [el ‘Mediador’], se obtiene una conversación de Whatsapp del día 01/marzo/2021". En ella, el ‘Mediador’ habla con un empresario y, "en relación a Espinosa Navas" relatan cómo "Espinosa habría solicitado" recibir "emolumentos a cambio de su intervención en los distintos". Aluden al general como ‘El Viejo’ y dicen que "tenían que hablar con el viejo para darle dinero". Allí se detalla que "El Viejo tenía una serie de contactos muy grandes a nivel internacional y que si querían que él diera un paso como aquel", que el "Viejo llegaba al máximo nivel, pero al máximo nivel se llega si El Viejo cobra por un trabajo. Si no, no. No se llega. Jajajaja. Así de sencillo".

Un empresario relacionado con empresas de drones, José Suárez Esteve aparece en la conversación. Se trata del conocido en la trama como ‘Pepe el Drones’. Él señala lo siguiente: "Vale, yo le saqué el tema de los drones. Escucha, yo te voy a necesitar, digo, no de continuo, pero para hacer presentaciones si voy al Gobierno, depende cuál, yo quiero que vengas tú conmigo porque tu experiencia en seguridad… cuando yo te siento a ti en una mesa… los acojono a todos […]", apunta al ‘Mediador’.

El empresario prosigue: "Esto es un trabajo, yo te voy a preparar cuando tenga que hacer una presentación de seguridad, la utilización de los drones y la seguridad, con el Gobierno canario, que quiero que venga el presidente... ahí es donde te voy a necesitar. Y te voy a contratar, negociaremos el precio, todos tus gastos cubiertos y luego un dinero que se paga a un ponente". Navarro Tacoronte contesta con un "vale".

Y en ese momento el empresario desvela lo siguiente: "Ya me dijo él: ya he pedido internamente a la Guardia Civil un dossier del sistema de drones y de antidrones". Y enfatiza: "El tío, fíjate si es listo ¿eh? Ya lo lleva en mente". La referencia apunta al general Espinosa, quien habría solicitado un informe de drones y antidrones de la Guardia Civil para sacar provecho en la trama.