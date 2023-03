Fuga de diputados en Vox Madrid en pleno giro contra Ayuso y a dos meses del 28-M

Vox Madrid afronta una importante renovación de su candidatura autonómica tras la baja de, al menos, tres diputados que han decidido regresar a su actividad privada y abandonar la política. El partido ha dado a conocer la mayor parte de sus listas municipales en grandes localidades como Coslada, Alcalá de Henares, Getafe, Leganés o Fuenlabrada, pero no ha desvelado aún quién acompañará a Rocío Monasterio a la Asamblea.

La lista sufrirá importantes cambios dado que los diputados Jaime de Berenguer, Gádor Joya y Alicia Rubio han anunciado que cursarán baja por decisión propia después de representar a Vox Madrid durante dos legislaturas. En las últimas elecciones autonómicas de 2021 la candidatura de Monasterio no sufrió cambios con respecto a la de 2019, jugada que no podrá volver a repetirse ante las salidas anunciadas.

"Las luchas cainitas de la derecha"

Jaime de Berenguer, profesor de profesión, dio a conocer su decisión con un discurso pronunciado en la Asamblea con el que casi dio mayores muestras de agradecimiento hacia cargos de otros partidos, en especial del PP, que hacia el suyo propio, llamando la atención que ni siquiera nombró a Rocío Monasterio, quien tampoco ha emitido ningún mensaje para referirse a sus compañeros.

Desde Vox Madrid han trasladado a Libertad Digital que su marcha es fruto de "decisiones personales" y que se muestran "orgullosos y agradecidos de su labor" durante estos años, convencidos de que "seguirán dando la batalla" en sus ámbitos privados.

"Yo venía aquí a representar a todos los madrileños, sin excepción, fundamentalmente a los que más lo necesitaban", dijo Berenguer en su última intervención en la Asamblea, a lo que añadió que "la mejor manera de apostar por esa representación era apostar por la palabra frente a la víscera y el insulto, y a la razón frente a la ideología", destacando que su objetivo ha sido siempre la defensa de España.

En el capítulo de agradecimientos se refirió a sus "compañeros del grupo parlamentario Vox", y a todos los diputados "con independencia de su ideología", además de a los trabajadores de la Asamblea, haciendo especial hincapié en los representantes que han formado parte de la Comisión de Educación, en la que ha participado. Nombró del grupo popular a varias personas, incluido el vicepresidente Enrique Ossorio.

Después, en Twitter, ha dejado algunos mensajes como que "siempre ha buscado el acuerdo y solucionar problemas, no crearlos" o del tipo "no pienso emplear ni un minuto en criticar a nadie que no sea Pedro Sánchez, auténtico enemigo de España y los españoles" porque "las luchas cainitas de la derecha me resbalan". De hecho, ante un ataque de El País contra Ayuso salió en defensa de la presidenta, calificando la actuación del diario de "infamia".

Esto es una infamia y creo que un delito.

Espero que Isabel les lleve a los tribunales. pic.twitter.com/hhDzbY2cxb — Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) March 18, 2023

Sus palabras se producen en pleno giro de Vox contra el PP, al que rechaza ahora todas las propuestas después de casi dos años apoyándole, llegando a tumbar los presupuestos autonómicos o la reducción de impuestos para atraer capital del extranjero. Decisiones que llevaron a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a romper con Rocío Monasterio, aunque ambos partidos han intentado después rebajar el tono.

Gádor Joya, contra los que "ocupan cargos para cobrar"

La diputada Gádor Joya, pediatra y firme defensora del derecho a la vida, se despidió también de la Asamblea sin nombrar a Rocío Monasterio, "dando las gracias por todas las personas que he encontrado en estos cuatro años" porque "todas me han aportado algo". "Me voy con mis principios intactos. Seguiré trabajando para humanizar la Sanidad y defender el derecho a la vida de todos allá en donde esté", remató. Entre quienes le escribieron para darle las gracias está Ignacio Arsuaga, fundador de Hazte Oír.

Después de anunciar su salida, tuiteó unas palabras atribuidas a Ramón y Cajal: "En España muchos parecen ocupar un puesto no para desempeñarlo, sino para cobrarlo y tener, de paso, el gusto de excluir a los aptos" para decir que "no puede estar más de acuerdo".

Cuando el Gobierno de Ayuso alcanzó un acuerdo para poner fin a la huelga de atención primaria en la Sanidad, la ya exdiputada de Vox dio la "enhorabuena" al sindicato amyts y al consejero de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, y "a todos los médicos de atención primaria" por "el acuerdo avanzado después de tantos días de esfuerzo" valorando que "es un punto de partida para poner a la Atención Primaria en el lugar que se merece".

👏👏Enhorabuena a @amytsmedicos a @eruizescudero y a todos los médicos de #AtencionPrimaria por el acuerdo alcanzado después de tantos días de esfuerzo. Es un punto de partida para poner a la Atencion Primaria en el lugar que se merece pic.twitter.com/Z6Gp27H5rC — Gádor Joya (@gadorjoya) March 17, 2023

Alicia Rubio, la más polémica

Alicia Rubio, también provida, es una de las diputadas de Vox Madrid que más polémicas ha protagonizado, como la vez que recomendó a un diputado de Más Madrid que "se cuidara durante el Orgullo", aludiendo a una supuesta promiscuidad de los homosexuales durante la fiesta celebrada en Madrid.

También levantaron mucha polvareda sus declaraciones contra el feminismo cuando ironizó con la posibilidad de "poner como asignatura obligatoria costura" porque "coser botones empodera mucho" o cuando, en plena pandemia del covid, difundió bulos sobre la vacuna y la supuesta imantación del brazo.

En respuesta a una tuitera que le agradece su paso por la política, Rubio anuncia que escribirá un libro y, por sus palabras, se deduce que no será especialmente elogioso hacia su propio partido. "He hecho cuanto he podido por representar a los que no tenemos voz. Las razones de mi marcha, mi travesía por Vox, lo estoy contando en un libro. Que cada palo aguante su vela", remataba dejando entrever una clara advertencia.

Gracias Esther.

He hecho cuanto he podido por representar a los que no tenemos voz. Las razones de mi marcha, mi travesía por Vox, lo estoy contando en un libro.

Que cada palo aguante su vela — Alicia V. Rubio Calle (@AliciaVRubio) March 24, 2023

El diputado de Vox Madrid, Jorge Cutillas, vicepresidente además de la formación, es de los pocos que ha retuiteado la despedida de sus compañeros Jaime de Berenguer y Gádor Joya, para darles las gracias. El también diputado Mariano Calabuig también se ha hecho eco de sus mensajes, incluyendo en este caso el de Alicia Rubio.