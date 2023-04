ERC carga contra Junts por la sentencia por corrupción de Borràs: "Cambian las siglas pero no las formas"

Guerra sin cuartel entre las dos principales facciones del separatismo. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha atacado con saña a Junts per Catalunya (JxCat) al término de la ejecutiva del partido republicano. El titular es que en el espacio convergente "cambian las siglas pero no las formas", en una nada velada alusión a los casos de corrupción como el del 3% y las actividades de la familia Pujol que forzaron la disolución de la formación nacionalista.

Vilalta ha señalado lo que dicen todos los partidos independentistas y no independentistas, que la presidenta de JxCat y del Parlament, Laura Borràs, no es una víctima de la supuesta "causa general" contra el independentismo, sino que ha sido condenada por corrupción y que JxCat le debería exigir la dimisión inmediata. "Si fuera de ERC ya habría sido apartada de sus cargos", ha manifestado Vilalta, a pesar de que también ha reconocido que según el reglamento de la cámara autonómica catalana no está obligada a dimitir hasta que la sentencia sea firme.

Sin embargo y según ERC, la continuidad de Borràs es una "mancha" para el movimiento independentista y las instituciones catalanas y su caso no tiene nada que ver con los "exiliados" y los "presos políticos". El cisma es total. En ERC recuerdan además el caso Juvillà, un diputado de la CUP fulminado por Borràs a la orden de la Junta Electoral Central porque el parlamentario había sido condenado por desobediencia en un caso sobre la propaganda separatista que lucía la ventana de su despacho de concejal en el Ayuntamiento de Lérida. En ese momento, a Borràs no le tembló la mano y aunque la sentencia no era firme cumplió con el requerimiento de la Junta Electoral sin miramientos.

La cabeza de Borràs a cambio de "unidad"

En justa correspondencia, los republicanos alegan que Borràs debería estar ya fuera del parlamento catalán. Según los republicanos, la única forma de restaurar la unidad de acción y la mayoría independentista en el parlamento autonómico es cesar a Borràs. En el caso de que JxCat acepte la condición se avienen a que los posconvergentes sigan ostentando la presidencia de la cámara.

Pero Laura Borràs se ha hecho fuerte en el partido que preside y no está dispuesta a ceder a las presiones, ni las internas ni mucho menos las externas.

El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha replicado a las duras acusaciones de ERC y ha dicho que forman parte de un intento de "desviar la atención" sobre los fracasos del gobierno republicano y su dependencia del PSC. La defensa de su presidenta se ha limitado a advertir que el juicio ha estado lleno de "irregularidades". La situación de Borràs apela a la autoridad del secretario del partido, el indultado Jordi Turull, y es en ese menoscabo de autoridad donde hurga ERC a menos de dos meses de las elecciones municipales, donde el separatismo se juega, junto al PSC, el control del territorio.

Los socialistas encabezado por Salvador Illa también cargan contra Borràs y proponen un cambio en el reglamento parlamentario para poder echar a Borràs sin esperar a la "sentencia" de JxCat