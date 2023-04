El cuñado de Gámez logró otros 201.568 euros y la presidencia de FASUR por el apoyo de un cargo vinculado a ella

La investigación de una de las ramas de los ERE -la correspondiente al caso Santana Motor- ha desvelado un sensible crecimiento de los negocios del marido y los cuñados de María Gámez gracias a la Junta socialista de Andalucía. María Gámez acaba de ser destituida de la Dirección de la Guardia Civil entre elogios del ministro Fernando Grande-Marlaska. Gámez llegó a la Benemérita después de haber ocupado cargos muy relevantes en la Junta de Andalucía en pleno periodo de los ERE: fue delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el departamento que comandaba la Agencia IDEA y que repartió dinero público en los escándalos de los ERE. Y fue, además, fue delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga y candidata a la Alcaldía de esta ciudad. En esa época los familiares de Gámez consiguieron colarse como asesores en una concesión de ayudas de 36,1 millones de euros y lo hicieron haciendo figurar un domicilio particular como sede de su supuesta consultora. Ahora se descubre que el cuñado de Gámez logró 201.568 euros y la presidencia de FASUR y lo hizo gracias al apoyo de un cargo que estaba vinculado a María Gámez.

Lo cierto es que el sumario del caso Santana Motor recoge infinidad de pruebas que revelan el buen trato recibido por los familiares de Gámez de parte de la Junta socialista: su marido, Juan Carlos Martínez Martínez, ha sido ya imputado por sus ingresos y contratos vinculados al plan de 36,1 millones en ayudas a la empresa Santana Motor. El cuñado de Gámez, Bienvenido, logró nada menos que nueve cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía socialista en aquella época. Los familiares de la exdirectora de la Guardia Civil, además, justificaron 280.975 euros en "honorarios" en su contrato con una instrumental de la Junta socialista (FAGIA), vinculada a IDEA. Gracias a esos contratos, la empresa de Bienvenido Martínez Martínez, se hizo con 339.701 euros. Y ahora se sabe que, además, el cuñado de Gámez logró 201.568 euros y la presidencia de FASUR y lo hizo gracias al apoyo de un cargo que estaba vinculado a María Gámez.

El sumario destaca que "el análisis de los datos fiscales relativos a la declaración de operaciones intracomunitarias con terceros (modelo 347 AEAT)" revela una "situación de incompatibilidad" que se habría "podido producir respecto a otros servicios prestados por Bienvenido Martínez Martínez, bien a través de Experience Management Group, SL, (la empresa de Bienvenido) bien a través de otras sociedades vinculadas". Así, de dicho análisis "se deduce también que, en el periodo 2009-2011, Experience Management Group, SL habría percibido ingresos" en particular "de Santana Motor (339.701 euros) y de FAGIA (280.974 euros)". Además, Experience Management Group, SL habría recibido ingresos procedentes de otra entidad participada por la Agencia IDEA, en particular, de Fabricados para la Automoción del Sur, SA (FASUR, SA) por importe de 201.568 euros". Y de esta última sociedad no sólo habría conseguido ese dinero. Además, logró la presidencia de la compañía: "Coincidiendo precisamente, al propio tiempo, con el desempeño por parte del Sr. Martínez Martínez del cargo de Presidente del Consejo de Administración de Fabricados para la Automoción del Sur, SA (FASUR, SA).

Por si fuera poco, el cuñado contó con un claro y decisivo apoyo político para lograr ese cargo, según los investigadores: "Fue nombrado por el Director General de la Agencia IDEA, Sr. Cañete Rolloso".

María Gámez había trabajado hasta 2008 como delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Y dejó ese cargo para ser elevada a delegada en Málaga de la Junta de Andalucía al completo, es decir, que mantuvo su influencia sobre su antigua consejería. Y su consejería era de la que dependía la Agencia Idea y, por lo tanto, también el director de esta entidad, el "Sr. Cañete Rolloso" citado en el sumario como clave en el nombramiento del cuñado en la cúpula de FASUR.