Los familiares de Gámez "sextuplicaron sin justificación" los gastos de un centro de negocios de la junta socialista

La investigación a la familia de María Gámez ha revelado que los negocios a los que accedieron su marido y dos cuñados se elevaron hasta los 1,36 millones de euros gracias a los contratos dependientes de la Junta socialista de Andalucía. Pero no sólo los ingresos por los contratos beneficiaron a los familiares de la ya destituida como directora de la Guardia Civil. También los gastos presentados: los familiares de Gámez "sextuplicaron (…) sin justificación" con sus gastos los ingresos de un centro de negocios de la junta socialista.

El sumario revela que según "el informe emitido por la Agencia IDEA (entidad dependiente de la Consejería donde tuvo un cargo María Gámez) en relación a la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de fecha 29 de julio de 2021, los ingresos generados por el centro de negocios se percibían por la Agencia IDEA y procedían de las rentas percibidas por alquiler de despachos, salas de reuniones, domiciliaciones de PYMES andaluzas y servicios de asesoramiento técnico y/o empresarial". Ese centro de negocios no dejaba de ser un piso de la Junta de Andalucía en Madrid. Pero para gestionar ese piso se contrató a la empresa del cuñado de Gámez y se le pagaron casi 340.000 euros. De hecho, lo hizo una sociedad instrumental adicional dependiente de la propia IDEA. "Estos ingresos ascenderían a la cantidad de 320.114 euros entre los ejercicios 2007-2011, correspondiendo 230.990 euros a "alquileres y domiciliaciones" y 89.123 euros a "asistencia técnica". Un importe más que considerable.

Pero los investigadores llaman la atención sobre un detalle de gran relevancia: "Sin embargo, no se aporta justificación alguna de la efectiva percepción de tales ingresos, pese a manifestar remitir toda la documentación de que se dispone respecto a la gestión del Centro de Negocios; de hecho, del texto de la encomienda (apartado séptimo) parece deducirse que los ingresos habrían de ser percibidos en primer lugar por FAGIA pues señala que el precio de la encomienda habría de reducirse en el importe de los ingresos que FAGIA obtuviera de la explotación del centro". FAGIA era la mencionada instrumental.

El sumario judicial añade que, "por otra parte, desde que el Centro de Negocios lo gestiona Experience Management Group -la sociedad del cuñado de María Gámez- (noviembre de 2009), los ingresos son mínimos, ascendiendo así a la suma de 198.718 euros en el periodo 2009- 2011; efectivamente, en el ejercicio 2010 se habrían generado ingresos por importe de 46.247 euros, correspondiendo exclusivamente a alquileres, al igual que en 2011, también rentas derivadas de alquileres, por importe de 22.799 euros". Los investigadores llegan a la siguiente conclusión: "Por consiguiente, no habría existido labor de asistencia técnica o asesoramiento alguno por parte de Experience Management Group".

Los gastos sextuplican los ingresos

El sumario avanza en el análisis de los datos y llega a otra conclusión aún más grave. Y es que, pese a no haber existido la supuesta labor de asistencia técnica, "los gastos en que incurrió Experience Management Group, atendiendo exclusivamente a las facturas presentadas por FAGIA a la Agencia IDEA (sin contar las duplicadas, ni aquellas presentadas por Experience Management Group a FAGIA sin la correspondiente de FAGIA a la Agencia IDEA, o las que ofrecen dudas) supusieron, sólo en el ejercicio 2010, la cantidad de 320.669 euros". Es más, "la suma de la totalidad de facturas aportadas por la Agencia IDEA, antes analizadas, asciende a la cantidad de 585.305 euros (en la liquidación de la cuenta de la encomienda se decían aplicados 356.851 euros, folio 76 del Tomo XIV); debiendo tenerse en cuenta que la justificación de las facturas, es decir, el concepto o actividad objeto de la facturación, se corresponde exclusivamente con "honorarios por servicios de asesoramiento". Y todo ello supone que, con independencia de que los gastos presentados por Experience Management Group no constan justificados, lo cierto es que el importe de la facturación por honorarios de asesoramiento resultaría desproporcionado respecto a los ingresos generados por el Centro de Negocios".

La Unidad Policial encargada de la investigación subraya, por otro lado, que "la Comisión de Seguimiento de la Encomienda de Gestión de 8 de octubre de 2009 ("Comité de Coordinación y Seguimiento") no se habría reunido nunca, no habiéndose aportado por la Agencia IDEA informe o acta alguna relativa a sus actividades; de donde resulta factible deducir el escaso interés de la Agencia IDEA en controlar la gestión del Centro de Negocios por parte de FAGIA". Y fue así, concluye el sumario, "pese a que sus gastos sextuplicaban sus ingresos; de hecho, la propia Agencia IDEA, en el Informe aportado de fecha 29 de julio de 2021, reconoce expresamente que "no nos constan informes de seguimiento y control realizados sobre el citado centro...", remitiendo a Informes generales de otros organismos de la Junta de Andalucía en los que se tratan aspectos muy parciales de FAGIA".

Todo figura en el sumario de una de las ramas de los ERE -la que afecta al caso Santana Motor-. Allí se relatan los negocios del marido y los cuñados de María Gámez, la socialista que acaba de ser destituida de la Dirección de la Guardia Civil entre elogios del ministro Fernando Grande-Marlaska. Gámez tuvo cargos muy relevantes en la Junta de Andalucía en pleno periodo de los ERE: fue delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, justo el departamento que comandaba la Agencia IDEA, la misma que repartió dinero público en los escándalos de los ERE. Gámez, además, fue delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga y candidata a la Alcaldía de esta ciudad. Y el sumario se centra en sus familiares, que gozaron de una muy buena relación con esa misma Junta socialista: su marido, Juan Carlos, ha sido imputado por sus ingresos y contratos vinculados al plan de 36,1 millones en ayudas a la empresa Santana Motor. Y el cuñado de Gámez, Bienvenido, logró nada menos que nueve cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía socialista. Ahora se sabe que, además, los familiares justificaron 280.975 € en "honorarios" en su contrato con una instrumental de la Junta socialista.