El PSOE rechaza las enmiendas de Podemos, ERC y Bildu sobre el "sólo sí es sí" y aprobará su corrección con el PP

La Proposición del PSOE para tratar de corregir a futuro la ley del "sólo sí es sí" ,tras centenares de rebajas de condenas, afronta su recta final en el Congreso. Este lunes se ha cerrado el plazo de enmiendas y Podemos ha registrado las suyas tras no alcanzar un acuerdo con los socialistas.

La propuesta de los 'morados' es incluir la violencia y la intimidación como un agravante y no como un subtipo penal, tal y como pide la Proposición de Ley de los socialistas. La enmiendas del partido de Irene Montero , que han sido registradas por Victoria Rosell, van en la línea de las registradas la semana pasada por ERC y Bildu. Algo que no ha ocultado la titular de Igualdad que ha elogiado la sintonía con los separatistas.

El PSOE las rechaza

Desde el PSOE ya han anunciado que rechazarán estas enmiendas "muy similares" porque "no evita los efectos indeseados" y "no corrigen" en el futuro las rebajas de penas, tal y como ha anunciado la de Ferraz y ministra de Educación, Pilar Alegría. "No hay que confundir la cerrazón con el feminismo", ha advertido en rueda de prensa.

La portavoz ha dejado un recado a Irene Montero que, hasta ahora, ha culpado a los jueces de las rebajas de penas a violadores por no aplicar de manera correcta la ley. "Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconocen que hay un error y algo hay que cambiar", ha añadido Alegría antes de reiterar que "estas enmiendas no corrigen ese error"

Saldrá adelante con el respaldo del PP

Alegría se ha mostrado "confiada" en que la Proposición de Ley del PSOE, que es muy parecida a una que presentó el PP y que los socialistas rechazaron, saldrá adelante. En los próximos días, se reunirá la Comisión de Igualdad y allí se rechazarán las enmiendas de Podemos, ERC y Bildu. Queda por ver qué sucede en el pleno final pero en Ferraz confían en que vuelvan a reproducirse el resultado de la toma en consideración

En aquel pleno, la Proposición de Ley del PSOE consiguió el respaldo de PP, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT. Mientras que el resto de socios del Gobierno como Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, BNG o la CUP votaron en contra. En la abstención se situó Vox.